我是廣告 請繼續往下閱讀

切除不等於0風險 醫：仍可能罹乳癌

44歲女星許維恩今（4）日公布自己確診乳癌的消息，也引發許多人關注。她表示，自己說切除雙側乳房再重建。不過，國內乳癌專家、台北榮總副院長曾令民說，目前僅2種情況可考慮預防性切除乳房，但切除不等於「沒風險」，因為無法百分之百移除乳腺組織，即便全部切除，還是有可能罹癌。許維恩表透露，自己確診乳癌後，考量風險選擇雙邊切除、重建。曾令民今受訪表示，目前國際準則來看，想預防性切除乳房須符合2個條件，包括明確基因突變的高風險族群，如BRCA1和BRCA2；研究顯示，帶基因者終其一生得到乳癌的機會會很高，因此國際準則也同意考慮預防性乳房切除。曾令民指出，第2類則是，基因檢測沒有問題，但有非常強烈的家族史，包括一等親中，有許多年輕乳癌患者，像是40歲等；還有家族中具有雙側乳癌患者、男性乳癌病患，或家族有卵巢癌、攝護腺癌、胰臟癌等，風險也會愈高，就會考慮預防性切除。不過，切除不代表沒有乳癌風險。曾令民指出，這類預防性切除不太可能會把正常乳頭、乳暈拿掉，會想辦法把原本的皮膚保留，換言之，乳頭、乳暈也保留下來，即便把絕大部分乳腺組織移除，但也不會100%移除。曾令民強調，無論是否為全部切除那一側，都還是有機會罹患乳癌，只是可降低9成以上風險。