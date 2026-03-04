我是廣告 請繼續往下閱讀

邁入第13年的「科學探究競賽－這樣教我就懂」正式啟動2026年度報名與徵件作業。今年競賽以「永續關注、團體共創、AI協作」為核心精神，邀請海內外對科學充滿熱情的學生、教師及社會大眾踴躍參與，從生活出發，提出問題、設計研究，說出屬於自己的科學故事。本競賽由教育部國民及學前教育署、行政院國家科學委員會指導，並由國立高雄師範大學、國立臺灣師範大學、國研院國網中心、國立科學工藝博物館、國立臺灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館及內政部國家公園署海洋國家公園管理處共同辦理。多年來深耕教育現場，已成為全國具指標性的科學探究平台之一。2026年度迎來企業與基金會新夥伴加入，進一步深化競賽的多元面向與制度設計。華立企業首度設立「華立創新探究團體獎」，以學校整體積分制度為核心，突破以往偏重個人表現的框架，將榮譽擴展至團隊與校園整體成果。透過制度化積分設計，鼓勵學校長期投入科學探究與創新實作，讓競賽不只是短期衝刺，而是系統化扎根與持續累積。此外，該獎項亦首次將獎金擴及K12各組別指導教師，肯定教師在引導思辨、陪伴實作與長期培育中的關鍵角色。透過學生與教師雙軌激勵機制，建立完整支持系統，為臺灣培育更多具創新能力與跨域整合素養的未來人才。奇鋐教育基金會則設立「奇鋐永續獎」，以聯合國2030永續發展目標（SDGs）為核心，鼓勵參賽者以科學方法回應環境保護、能源轉型、氣候行動與生態保育等全球議題。該獎項不僅重視議題契合度，更強調探究過程的完整性與創新性，以及成果在真實生活中的可行性與推廣潛力，讓永續理念從概念走向實踐。因應數位科技與人工智慧快速發展，本屆競賽正式將「AI使用規範與評分占比」納入制度設計。主辦單位強調，AI並非取代傳統探究歷程，而是成為輔助構思、資料整理、數據分析與表達優化的協作工具。計畫主持人黃琴扉教授表示，競賽重視學生如何從生活觀察中發現問題，提出假設、設計方法、蒐集與分析資料，並清楚呈現完整探究歷程。重點不僅在結論，更在「如何思考」與「如何說明」的能力養成。本屆競賽分為國小組（四至六年級）、國中組、普通型高中組、技術型高中組（含五專三年級以下）、教師組及大專／社會組，建構完整參與架構。隨著海外隊伍逐年增加，競賽亦持續邁向國際化，展現臺灣科學教育的創新能量與全球連結。活動報名期間為2026年1月16日至4月9日止，作品繳交期間為2026年3月1日至4月10日中午12:00止；更多詳情請參閱活動官網。