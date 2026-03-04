我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞華人社群在近代亞洲政治與經濟發展中扮演重要角色，其中不少橫跨商業、外交與文化的歷史人物，更成為理解區域歷史的重要線索。由NOWnews今日新聞與中央廣播電台合作推出的Podcast節目《東南亞夯什麼》，最新一集節目便以被西方媒體稱為「遠東最美麗的珍珠」的黃蕙蘭（Oei Hui-lan）為主題，透過她的家族背景與外交人生，帶領聽眾重新認識印尼華僑家族在近代國際舞台上的影響力。《東南亞夯什麼》由國立暨南國際大學東南亞學系副教授王文岳主持，本集節目邀請中正大學政治學系教授林平擔任來賓，從歷史脈絡出發，解析黃蕙蘭的成長背景、家族資本與國際社交圈網絡，並討論她在20世紀初期外交舞台上的特殊角色。節目指出，黃蕙蘭出生於印尼著名的華僑商業家族，她的父親黃仲涵（Oei Tiong Ham）被稱為「爪哇糖王」，掌握龐大的糖業與貿易網絡，是當時東南亞最富有且最具影響力的華人企業家之一。黃仲涵建立的商業帝國橫跨印尼、東南亞與歐洲貿易體系，使黃家成為殖民地時代最具代表性的華人資本家族之一。在這樣高度國際化的家庭環境中成長，黃蕙蘭自幼接受西式教育，熟悉多國語言與西方社交文化，並長期往來歐洲與亞洲。節目指出，這樣的背景使她在後來進入外交社交圈時，能夠游刃有餘地在不同文化與社會階層之間穿梭。1927年，黃蕙蘭與中華民國外交家顧維鈞（Wellington Koo）結婚。顧維鈞是近代中國最重要的外交人物之一，曾多次代表中國參與國際會議，也長期在歐美擔任外交職務。林平在節目中分析，黃蕙蘭不僅是外交官夫人，更是外交社交圈的重要人物，她的時尚形象、語言能力與社交手腕，使她在歐美外交圈中擁有相當高的能見度。節目也提到，當時西方媒體經常以「遠東最美麗的珍珠」形容黃蕙蘭，她在國際社交場合中所展現的東方氣質與時尚風格，某種程度上也塑造了西方社會對亞洲女性的想像與印象。除了個人故事外，節目也進一步討論印尼華僑資本與中國近代政治之間的關係。王文岳指出，20世紀初期東南亞華人社群所累積的資本與國際貿易網絡，往往與中國政治菁英之間存在密切互動，形成一種跨越國界的華人網絡。這些華僑資本既是東南亞經濟的重要力量，也在不同程度上影響中國的政治與外交發展。透過黃蕙蘭的人生故事，《東南亞夯什麼》試圖帶出更大的歷史視角：東南亞華僑不只是商業力量，也在外交、文化與跨國社會網絡中扮演重要角色。節目希望透過歷史人物與學術對談，讓聽眾更深入理解東南亞與華人世界之間複雜而深刻的歷史連結。