高雄市1名少女小愛(化名)，因網路交友陷入情網，日前竟瞞著家人「為愛休學」並離家遠赴台中，家屬心急如焚遂於2月18日向警方報案。高雄少年隊獲報後訪查學校同學掌握「小愛」相關資訊，運用科技方法比對，鎖定少女數位足跡，同時掌握台中網友位置，隨即通報台中警方，兩地警方無縫接軌，終在228連假前夕成功於台中尋獲少女，助其平安返家團圓。經了解少女對學業不感興趣，想休學又不敢告訴家長，以返校為由，離家前往台中找尋網友，期間曾與家屬聯絡，卻表示不願返家，家長擔心少女安危而尋求警方協助，高雄市少年隊隨即掌握少女位置後，第一時間將情資通報台中市政府警察局共同協作。台中市警方獲報後，也立即派員查訪「按圖索驥」，火速於目標地點尋獲失聯多日的「小愛」，充分展現警方不分地域保護少年的決心。高雄市政府警察局少年警察隊隊長陳仁正表示，透過科技輔助雖能大幅提升尋人成效，但最根本的防護仍是家庭與家人的關懷。警方提醒家長應留意子女異常的社交行為，若孩子出現休學、離家等念頭，可撥打諮詢專線尋求專業協助，共同守護少年成長之路。