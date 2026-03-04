美國、以色列聯合對伊朗進行空襲，伊朗對周遭海灣國家發動無差別攻擊，多地遭到狂轟，荷姆茲海峽油輪航行也被阻斷。外媒分析，不只石油運輸，全球航運、空運也都已經受到影響，恐會導致商品短缺、物價上漲。
據《美聯社》報導，追蹤航運數據的克拉克森研究公司（Clarksons Research）估計，約有3200艘船隻在波斯灣內閒置，其中約1231艘可能僅在灣內作業。該公司稱，目前約有500艘船隻正在阿拉伯聯合大公國和阿曼沿岸港口外的海灣「等待」。
荷蘭卡魯集裝箱公司（CARU Containers）北美區總經理高曼（Michael Goldman）指出，雖然船舶停止運作的比例看似很小，但其產生的連鎖反應會影響整個供應鏈，他將供應鏈比作一列長火車，一旦一個港口受阻，就會對前後環節產生巨大影響。
雪城大學（Syracuse University）供應鏈實務教授派潘菲爾德（Patrick Penfield）表示，確實對全球供應鏈造成了一些重大影響。隨著衝突持續進展，你會開始看到一些短缺和大幅的價格上漲。
中東地區承載全球約20%的石油運輸，利用天然氣製造的石化原料（用於製造塑膠與橡膠）及氮肥。從印度出口的藥品，以及從亞洲出口到世界各地的半導體和電池，皆需經由該地區運輸，目前都面臨延遲風險。除了荷姆茲海峽，不穩定的局勢也打擊了紅海和蘇伊士運河的過境。航運巨頭馬士基（Maersk）週日表示，正將原本行經蘇伊士運河的船隻改道繞行非洲好望角。隨著燃料價格上漲和風險增加，運輸商已開始向客戶加收燃料附加費、「戰爭風險」或「緊急衝突」附加費。
航空貨運同樣受到限制。阿聯、卡達、巴林、科威特、伊拉克和伊朗等國的領空及機場關閉，導致數萬名旅客和貨物滯留。儘管空運貨量佔全球貨運總量不到1%，但其多為易腐爛或高價值產品，如藥品、電子產品和生鮮農產品，合計佔全球貿易價值的35%。
航空產業分析師亨利·哈特維爾特（Henry Harteveldt）指出，中東樞紐是往返印度的關鍵航線。若印度製造並出口至全球的藥品運輸受阻，將產生「巨大、巨大、巨大」的影響。馬士基週二預測，由於運力受限、需求增加以及戰爭附加費，航空貨運費率將會上漲。
