2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽即將在3月5日於東京巨蛋開打，日前中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」公布36人名單，今（4）日再宣布由峮峮、林襄率領的12位女孩前往東京替中華隊應援，入選最終名單的岱縈興奮表示：「更要把台灣對棒球的熱情與驕傲，一起帶上場！」
再被選為官方應援啦啦隊 岱縈吐露心境和任務
岱縈曾經在2024年世界棒球12強賽被選為CT AMAZE，如今再度被選中中華隊官方應援啦啦隊，她在粉專發文表示很感恩，「一直以來都好想跨海親自到現場為中華隊加油吶喊，這次早早把機票、住宿訂好，原本還在煩惱到時候要怎麼搶票，沒想到現在能以這樣的身分前往，很開心，也很珍惜，終於完成心裡的願望了～」
對於此次前往東京巨蛋的任務，岱縈說：「這一趟，不只是把舞跳好而已。更要把台灣對棒球的熱情與驕傲，一起帶上場。讓世界看見我們是怎麼用最真誠的聲音，接住球員的每一個時刻。」邀請大家再次創造難忘的回憶。
啦啦隊資歷14年 兩度入選中華隊CT AMAZE
樂天女孩林岱縈高中加入熱舞社，24歲時轉職成為Lamigo桃猿啦啦隊女孩，至今已經熱舞應援14年，並兩度入選中華隊CT AMAZE，今年也將赴東京巨蛋表演，她還跨足寫真集、赴韓國單曲發行及演出戲劇，發展多元。
岱縈外型甜美，被封為「零死角女神」，擁有雪亮眼眸與天生衣架子身材，球場上熱情四射，私下極度內向、省話，反差萌吸引不少粉絲追捧。
峮峮、林襄領軍 12位女神同台應援
此次CT Amaze公布的名單包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒以及妡0，多位人氣啦啦隊與新生代應援成員同場登場，被球迷形容為「女神級夢幻名單」，也讓此次經典賽場邊應援更加吸睛。
近年台灣啦啦隊文化在亞洲體壇備受關注，從職棒到國際賽事都能看到熱情應援，此次CT Amaze遠赴日本東京巨蛋，不僅為中華隊加油，也把台式應援文化帶上國際舞台，現場預期將結合舞蹈、口號與應援曲，打造具有台灣特色的應援氛圍。
資料來源：YING 林岱縈IG
