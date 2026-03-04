我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對短期國際賽的高張力，大谷翔平談的不是豪語，而是「休息也需要勇氣」，語氣很輕，意義卻很重。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

▲大谷翔平不喜歡被過度客氣地對待，刻意用幽默與安排，把距離感拆掉，讓年輕球員更容易融入國家隊的氛圍。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

▲談到對戰台灣，以及比賽中可能出現的逆境，大谷翔平語氣誠懇卻不失霸氣，強調首要目標仍是為日本拿下勝利。（圖／美聯社／達志影像）

東京巨蛋的記者會，燈光很亮，人很多。我站在那裡，看著大谷翔平走進來。說實話，第一眼不是感動，是有點震撼。你在電視轉播裡看了他那麼多年，但現場完全是另一回事。那個體格，真的不像一般人。不是健身房練出來的那種視覺感而已，是一種你站在旁邊會直覺感受到的努力，肌肉不多也不少，是一種純粹職棒選手所需要的功能性。你會突然理解，為什麼球能飛那麼遠，為什麼球速可以那麼快，身體本身就是答案。然後他開口說話了。我沒有預期到那個落差。那麼魁梧一個人，說出來的話竟然那麼輕，不是軟弱的輕，是刻意留了空間的那種溫柔。記者問他，面對WBC經典賽短期國際賽，有什麼自我提醒？我本來以為會聽到什麼激勵人心的話。大谷說，「休息也需要勇氣，不做某些練習，也是練習的一部分。」他是真的在講自己內心所想的事情，不是在刻意表演給媒體看，不是在給年輕球員上課，就是很平靜地說了一件他自己覺得重要的事。很多人的自律是「拼命」，是每天逼自己更多；但他的自律裡有一層是「判斷什麼時候該停」。在一支集結了日本職棒最頂尖球員的國家隊裡，周圍所有人都在磨刀霍霍，這種不盲目跟隨、能精準判斷自身狀態的餘裕，正是他能自豪地說出現階段對自己身體狀態感到滿意、毫無傷痛走到這裡的底氣。他也很清楚自己的角色不只是打得好。被問到為什麼要指定北山亘基設計慶祝動作，那個出了名話少、安靜的投手，要來帶動球隊氣氛，大谷的回答很直接：「我不喜歡被別人過度客氣地對待。」這句話點出了一個很實際的問題。日本棒球界輩份文化很重，年輕球員面對大谷，很難不把他當神在供。他顯然很清楚這件事，而且很不喜歡，所以他不靠自己去打破那個距離，而是把機會給另一個人，讓那個「不像大前輩」的北山負責營造氛圍。他刻意將鎂光燈與表現機會遞給年輕人，希望透過一點一滴的交流，打破日本社會傳統的學長學弟制藩籬，讓大家能輕鬆交談，凝聚成真正的團隊。這份同理心，展現了他作為領袖最溫柔的一面。以旁觀者的角度，我會覺得大谷是「非典型領袖」，他不是靠聲量、靠權威去壓住所有人，而是用幽默把輩份層級打掉。對台灣的評價，他毫不吝嗇地給予台灣高度評價，從熱情的球迷、美麗的球場，再到讓他留下深刻印象的「台灣投手實力」。他樂見亞洲棒球整體的興盛，甚至表達了想再次造訪台灣的念頭。他不是官腔，而是誠懇的說出心裡話，但你也知道，那個溫柔底下還是有殺氣的。他說他已經在腦海裡預演了落後的情況，一個對勝負這麼敏感的人，不可能只是來交流感情的，他深知比賽不會永遠順利，「首要目標是全力以赴為日本拿下勝利。」記者會結束，媒體逐漸散去，很難說清楚那個感覺，雖然大谷是球迷口中的「棒球之神」，但其實他比你想的更普通，但這個「普通」是很努力維持的。