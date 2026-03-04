我是廣告 請繼續往下閱讀

近期中東局勢再度升溫，全球能源市場面臨不確定衝擊。泰國能源部採取多項措施，避免將國內能源安全押在單一路線上，同時穩定民生與電力供應，力求在動盪中維持市場秩序。臉書粉絲專業「泰爸噗嚨共」指出，這套策略可視為典型的供應鏈風險拆解作法。泰國能源部長อรรถพล（阿塔蓬）指示，未來油氣運輸盡量避開荷姆茲海峽，增加西非與美國原油的進口比重。荷姆茲海峽作為全球能源運輸咽喉，一旦發生衝突，可能造成供應中斷與價格飆升，泰國此舉可降低單一路線依賴的風險。同時，泰國暫停石油出口，將現有庫存留在國內作戰備使用，寮國為例外，但嚴格控管不得轉售至第三國，以避免能源流向不受控。官方資料顯示，國內石油儲備約有60天，可應付短期供應波動，但油價仍因國際市場情勢上下波動，每桶約在75–85美元之間震盪。在天然氣方面，泰國同步推進Spot LNG（現貨液化天然氣）採購，加強多來源、多路徑策略，並不以價格最低為目標，而是確保供應不中斷，降低市場恐慌造成的波動。此舉顯示泰國政府在能源政策上已將風險控管放在首位。為了緩衝市場波動，泰國也動用油價基金穩定國內價格，並在4月底用電高峰期加強電力調度，確保民生不受影響。「泰爸噗嚨共」指出，市場真正決定油價的，是供需預期而非戰爭本身，政策工具只能緩衝，但無法改變基本規則。專家分析，泰國的多路徑供應策略、庫存管理及電力調控，展示了面對國際能源風險的韌性與前瞻性。未來若中東局勢持續緊張，這套模式將成為泰國維持能源安全與穩定市場的重要支柱，也提醒全球能源市場在危機時需強化供應鏈彈性。