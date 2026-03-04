我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇被爆捲入愛爾麗集團總裁常如山與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱之間的桃色糾紛，民進黨秘書長徐國勇對此相當不滿，兼任民進黨主席的總統賴清德今（4）日也在中常會撂話，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範。國民黨台北市議員參選人賴苡任爆料，黨中央盯上王定宇，疑似與台北市大安文山區議員選舉有關。賴苡任指出，2月5日即常如山涉嫌性侵女員工的新聞曝光，當時《自由時報》曾以「傳政治人物是衝突導火線」為題刊出獨家報導，撰稿記者為跑台南線的記者。他認為，地方媒體與黨內人士當時已掌握相關政治人物身分，民進黨中央與賴清德不可能不知情，只是選擇何時處理。賴苡任進一步分析，事件與民進黨台北市大安文山區議員初選情勢密切相關。該選區綠營「6搶4」，包含現任議員簡舒培、王閔生，以及劉品妡、陳聖文、高揚凱與徐嶔煌等新人參選。賴苡任指出，徐嶔煌以新潮流名義參選，但簡舒培也是新系，打破民進黨一個選區不設兩名同派系人選的慣例，徐嶔煌被外界視為「國王人馬」空降，引發派系間不滿。賴苡任表示，導火線出現在高雄市議員參選人黃偵琳因酒駕退選後，黨內出現「酒駕零容忍」聲浪，並有綠營人士質疑徐嶔煌是否應比照辦理。湧言會立委林楚茵與王定宇先後對此發言，要求黨中央應有一致標準。賴苡任認為，這波輿論操作意在對徐嶔煌施壓。賴苡任指出，依地方流傳的民調，簡舒培、王閔生暫居前二，徐嶔煌與陳聖文排名第三、第四，湧言會支持的劉品妡暫居第五，因此派系間競逐激烈。他認為，湧言會原本計畫在民進黨「選對會」及中常會上對徐嶔煌酒駕案「直球對決」，而王定宇身為湧言會在中常會唯一代表，勢必成為主攻手。賴苡任認為，正因民進黨中央掌握王定宇可能在中常會發難的動向，才選擇透過週刊報導轉移焦點，並藉此示警王定宇。他指出，賴清德甚至傳出將以中評會處理王定宇中常委身分，顯示黨內權力運作已浮上檯面。他直言，「這件事再次突顯，在民進黨裡只要你是國王人馬，管你酒駕不酒駕。」