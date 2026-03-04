我是廣告 請繼續往下閱讀

「讓蔣介石出場」的典故

美國以色列與伊朗的戰爭持續升級，美國國務盧比歐（Marco Rubio）在國會山莊對國會議員進行簡報時，預告接下來將擴大針對伊朗的打擊範圍並動用更強大的武力，「讓蔣介石出場（Unleash Chiang）」來痛擊伊朗。事實上，盧比歐與「蔣」的淵源可以追溯到2005年，當時盧比歐被選為佛州眾議院議長，時任州長、美國前總統老布希（George H.W. Bush）次子傑布・布希（Jeb Bush）贈與盧比歐一把金色寶劍，這把劍就被稱作「蔣之劍」（Sword of Chiang）。盧比歐預告將「讓蔣介石出場」，並稱在接下來的幾天裡，外界將感受到美軍對伊朗襲擊範圍和強度的變化，「直率地說，世界上最強大的兩個空軍（指美國和以色列）將瓦解這個恐怖主義政權，我們會拔掉它的牙齒」。盧比歐說會確保伊朗無法威脅鄰國，也無法躲在「免責區」後面發展其核野心。《紐約時報》解釋，「unleash Chiang」是冷戰時期的術語，用來隱喻即將動用「壓倒性武力」。該詞源自當年美國因韓戰焦頭爛額、分身乏術，於是華府有一批右翼政治人士敦促該「讓蔣介石出場」，要美國撤除對台灣海峽的封鎖，讓蔣介石能率軍直接進攻中國大陸，開闢第二戰場。「讓蔣介石出場」之後逐漸成為解開束縛，準備大顯身手施展強硬手段的意思。不過，盧比歐本人與這句話的淵源比想像中的還要深。《紐約郵報》報導指出，盧比歐在2005年被選為佛州眾議院議長，時任州長傑布・布希大讚盧比歐年輕有為，當場贈與盧比歐一把金色寶劍，象徵保守派精神的傳承，這把劍就是「蔣之劍」（Sword of Chiang），只是被布希誤稱為「張之劍」（Sword of Chang）。之後盧比歐解釋，在傑布・布希口中，「張」就像是一位只存在於理想中，由保守派典範化身而成的戰士。布希當時說「張是一位充滿神秘色彩的戰士，信奉保守主義原則，信奉企業家資本主義，信奉支撐自由社會的道德價值觀。在我的公共生活中，我經常依賴張先生。他一直陪伴在我身邊，有時我也會讓他失望，但這位神秘的戰士張先生從未讓我失望過。我現在把這位偉大保守派戰士的寶劍傳授給你」。盧比歐說，有時候面對重大問題，傑布・布希就會習慣性地說出「unleash Chiang」，代表他要全力以赴了。不僅傑布・布希如此，他的爸爸前總統老布希也有相同的口頭禪，在打球時也常常喊「unleash Chiang」，代表他準備要打出精彩好球了。