▲「Team Girls! 教師知識培訓工作坊」吸引近40位導師參與，透過交流討論月經教育引導導師們用貼近生活的語言，將月經、身體變化與性別尊重融入日常教學並分組規劃月經教學教案。（圖／業者提供）

▲教師知識培訓工作坊中，台北宜蘊生殖中心主任張至婷醫師分享月經相關醫學觀點與臨床案例，協助導師提升辨識與注意學生生理狀況，讓校園成為孩子最早獲得正確支持的場域。（圖／業者提供）

▲長期在校園推廣月經與性平教育的講師王依琪老師(白雪麻麻)於教師研習中，與導師們深入探討在校園情境中如何以貼近生活的方式與學生談論月經議題，協助老師建立自在、不帶羞愧的溝通語言。（圖／業者提供）

▲「Team Girls! 挺女孩生理教育巡迴講座」引導小朋友勇敢面對青春期的身體變化，學習無懼無束、勇敢接住青春期，在互動中建立自信與正確的月經知識，無所畏懼迎向成長。（圖／業者提供）

3月8日國際婦女節即將到來，慶祝女性在經濟、政治和社會領域的貢獻與成就，推動性別平等，保障婦女權利的同時，跟女性息息相關的月經話題也不該再是禁忌，衛生棉領導品牌蘇菲（Sofy）長期為女孩應援，在她們面對成長與挑戰的關鍵時刻成為穩定的支持力量，陪伴她們走過每一個不安與逆境，鼓勵勇敢跳脫傳統性別框架、不畏懼挑戰。為陪伴孩子安心面對初經，讓月經教育走進校園日常，蘇菲攜手台灣健康聯盟（THA）共同策畫「Team Girls!挺女孩生理教育計畫」，於今(4)日發布計畫成果影片，透過校園巡迴講座、線上班級競賽及教師研習課程，至今觸及全台超過2.6萬名學生及550名教師參與。日前蘇菲透過跨領域的專業合作舉辦「教師知識培訓工作坊」，現場聚集來自全台各校的國中小老師，共同討論交流月經教育在校園中的角色與實務做法。工作坊透過分組討論與情境模擬，引導老師們如何用貼近生活的語言，將月經、身體變化與性別尊重融入日常教學並分組研製月經教學教案，讓教師們理解如何活用生理與性平教學的多元面向更理解學生需求，以不同教學的差異回應學生問題，讓生理教育不只停留在課堂，而是真正轉變為校園中可以安心開口的空間。台北宜蘊生殖中心主任張至婷醫師透過實際案例分享，補充月經相關醫學觀點與臨床案例，從青春期生理變化、月經週期異常，到多囊性卵巢症候群(PCOS)症狀，協助教師建立更完整、正確的醫學知識基礎，也提醒老師如何辨識需要進一步關心或轉介的情況，讓校園成為孩子最早獲得支持與正確資訊的教學系統。長期在校園推廣月經與性平教育的講師王依琪老師(白雪麻麻)在講座中也與各校老師交流討論，許多學生在校園中常常因為害羞而不敢說出口的事情，其實正是最需要被好好接住的成長困惑。她在研習中鼓勵老師們，多對孩子說月經是一件非常正常的事情，不需要感到丟臉或尷尬，這樣孩子們才會願意提問，也才有機會建立正確、不帶羞愧的理解。新北市中正國中蕭老師分享，此次研習中講師分享的專業見解與實務案例，結合校園經驗，讓老師們有機會進行腦力激盪，並在短時間內構想出運用於教學的月經與衛生棉相關教案，十分有助於教學實務。身為家政老師的蕭老師，也認為月經教育從生活角度切入，幫助每個學生都能落實在日常中，培養負責任且尊重他人的態度。2025年蘇菲「Team Girls!挺女孩生理教育計畫」校園巡迴走進11所全台都市及偏鄉國中小學，透過校園巡迴講座及線上校園競賽等活動，累計觸及26,474位學生及超過550位教師。課程教材邀集醫師、護理師、心理師與營養師等跨領域專家共同研製青春期生理指南，從「生理、心理、性平、健康、戀愛、實習」六大面向出發，將月經教育延伸至日常生活，陪伴孩子在安全、被理解的環境中認識自我、尊重他人，自信迎接青春期的每一步。新北市秀朗國小曾秀珠校長分享到，校園裡仍有許多女孩在月經來臨時感到難以啟齒，甚至選擇默默承受不適與困擾。非常開心能夠先讓同學參與生理教育講座，讓孩子在面對成長中的困難時，能知道有哪些合適且安全的方式可以尋求協助，也鼓勵學生勇敢說出那些平時不好意思開口的感受與需求，因為每一個孩子都值得被理解、被尊重，也值得在校園中安心做自己。蘇菲表示，未來將持續深化校園巡迴與線上學習資源，結合更多在地夥伴與跨界專業，讓月經教育真正融入孩子的日常生活，陪伴更多學童安心迎接第一次成長轉變，為性別平等與月經平權打下更穩固的基礎。