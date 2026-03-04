我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義縣太保市3日晚間發生一起奪命車禍！一名姚姓現役軍人駕車行經崙頂里縣道168線16.7K時，意外撞上疑似違規穿越馬路的泰國籍男子，導致對方送醫不治。涉案的姚男不只肇事逃逸，甚至還在警詢時謊稱當時車輛借給友人，卻因無法交代對方身分才坦承犯行。全案訊後依過失致死及肇事逃逸等罪嫌移送地檢署偵辦。事發在3日晚間20時19分，當時陸軍現役軍人姚姓男子，開車行經嘉義縣太保市崙頂里縣道168線16.7K時，不慎撞上疑似違規穿越馬路的43歲泰國籍男子，導致他當場無呼吸心跳，然而，姚男在肇事後竟直接駕車逃離現場，至於泰籍移工送醫後則傷重不治。警方循線通知肇事的姚男到案說明，起初，姚男先是辯稱案發時車輛已借給友人駕駛，然而面對警方進一步追問借車對象的具體身分時，他因辭窮無法交代細節，最終才坦承自己才是當時的駕駛者。全案經警方訊問後，將姚男依涉嫌過失致死及肇事逃逸等罪，移送地檢署偵辦。根據《知新聞》報導指出，陸軍第十軍團表示，所轄五二工兵群姚姓士兵昨休假期間駕車肇逃，造成民眾送醫後傷重不治，全案刻由警方調查鑑處中。