2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）將於明（5）日登場，各飯店應援推出活動。台北六福萬怡酒店就表示，3月5日~3月18日賽事期間推出多款活動，像是吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」，4月30日前的平日午、晚餐，出示2026台北大巨蛋或其它棒球賽事相關比賽門票，即享第二位半價優惠。而台北萬豪酒店也有兩人同行享「主餐買一送一」優惠，另外「和逸飯店‧高雄中山館」則有「四人同行一人免費」之優惠，折扣後最低每人348元。《NOWNEWS》整理5家旅宿應援經典賽之優惠資訊一次看。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
台北六福萬怡酒店表示，「敘日全日餐廳」推出凡於平日午晚餐出示2026台北大巨蛋或其它棒球賽事相關比賽門票(電子或紙本皆可)，即享第二位半價優惠(需加收原價服務費)，若以最低價的平日午餐餐價來計算，平日午餐原價1480元＋10%，5折之後價格為888元。
或者也可選擇在平假日午晚餐，穿著或攜帶棒球相關元素服飾與配件，同樣享有優惠，特價為平日午晚餐1299元，假日午晚餐1499元。（「敘日全日餐廳」餐廳原價：平日午餐1480元＋10%、平日晚餐1580元＋10%、假日午晚餐1880元＋10%）
敘日全日餐廳餐檯主打干貝、南極雪蟹腳等豐盛海鮮，還有現切牛排與多國風味熱食。3月10日將推出沖繩風的限定主題季，限定餐點包括「鮭魚雲吞石狩鍋」「南島風和牛塔可飯」「沖繩黑糖味噌滷豚肉」等。
此外，台北六福萬怡酒店的大廳酒吧同步推出觀賽限定餐飲組合，即日起至3月18日推出多款分享拼盤與啤酒套餐。包括「全壘打狂歡派對組 」999元，內含炸物拼盤乙份與極良拉格啤酒與極惡白啤酒；「熱血應援小食組」499元，搭配精選下酒小食與海尼根生啤兩杯等。
📍小鹿文娛台北、台南、花蓮之旅館：
旅宿集團「小鹿文娛」也啟動全臺「熱血應援計畫」，串聯臺北、臺南與花蓮館別聯合轉播世棒賽事，活動以「入住即觀賽」為概念，於旅館內的公共空間設有大型投影與音響設備。
小鹿文娛還表示，將於轉播期間特別提供房客免費零食與飲料，從經典餅乾、鹹食小點到清涼飲品都有。此外，小鹿文娛同步推出線上抽獎活動，自3月4日起至3月18日止，凡加入小鹿文娛官方LINE好友並輸入關鍵字「teamtaiwan」（不限大小寫）即可參加抽獎，有機會獲得小鹿文娛限量應援酒杯。
📍高雄翰品酒店：
高雄翰品酒店也提到，3月5日起將在七樓貴賓廳打造專屬直播應援空間，依實際賽程同步播放賽事，活動現場貼心準備豐富零食點心與冰涼啤酒、飲料，讓住客在舒適自在的空間裡盡情吶喊、暢快乾杯。
館內餐廳「港都茶樓」亦同步推出期間限定的「棒球應援美味戰」。主廚發揮創意將經典點心華麗變身，打造造型圓潤可愛、吸睛度滿分的「棒球流沙包」，將於午、晚餐餐期限定推出，一籠棒球造型黃金流沙包原價105元+10%，優惠價85元+10%。活動於WBC賽事期間限量供應，售完為止。
📍台北萬豪酒店：
台北萬豪酒店即日起至4月30日，推出的「Garden Kitchen」的「主餐1+1」優惠，即是主餐買一送一，平日週一至週五午餐雙人同行點選任一主餐，另一位只須點用自助美饌，另一位將可免費享有同份主餐。
以每份2980元+10%的「爐烤松露醬奶油龍蝦」為例，另一位僅需點自助美饌1280元+10%，即可兩人都享用同款主餐各1份，並再加上自助吧菜色吃到飽，等於直接現賺1700元。
活動期間加購主餐如爐烤松露醬奶油龍蝦、爐烤羊排、香煎功夫鴨腿、日本F1和牛紐約客等自選主餐，皆享有買一送一優惠。雙人分享餐之主餐品項則不適用於此優惠方案。
大廳酒吧推香檳、紅白酒買一送一
另外，台北萬豪酒店的「大廳酒吧Lobby Lounge」也有新活動，推出「暢飲歡樂時光」優惠，自3月5日至8月31日，不限平假日，每日指定時段享指定生啤酒無限暢飲，以及精選香檳、紅白酒買一送一。
📍和逸飯店‧高雄中山館：
「和逸飯店‧高雄中山館」內的 Cozzi THE Roof 餐廳，坐擁30樓高空美景，即日起至3月31日推出「會員專屬 聚饗美食」，AMAZZING CLUB會員於週一至週五的午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」、「三人同行85折優惠」。
Cozzi THE Roof 平日四人同行一人免費 啤酒買一送一
Cozzi THE Roof 餐廳為半自助式餐廳，點用主菜，享有自助式吧台上多道歐陸菜與甜點、飲品無限量享用，每人最低580元起+10%（優惠者加元餐價服務費），若以最低的580元計算，優惠後只要348元，享有飯店semi- buffet多樣菜色吃到飽。
主菜推薦「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」，運用冷藏熟成室經過21天最佳溫度與濕度監控的熟成期，釋放牛肉本身天然的溫潤細膩及鮮甜風味，打造餐廳經典美饌。此外，活動期間還推出凡點任一款啤酒，可享「買一送一優惠」。
資料來源：台北六福萬怡酒店、小鹿文娛、高雄翰品酒店、台北萬豪酒店、和逸飯店‧高雄中山館
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
