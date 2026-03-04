我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著美伊衝突持續升溫，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓，全球供應鏈正承受前所未有的壓力。印尼最大綜合石化企業詹德拉阿斯利太平洋（Chandra Asri Pacific）正式通知客戶，由於原料運輸遭戰火波及，公司決定援引「不可抗力」條款，暫時免除履行供貨合約的義務，影響期間目前無法確定。據彭博社報導，這家總部位於雅加達的石化龍頭在給客戶的通知中指出，原料來源受到嚴重干擾，公司不得不採取緊急應對措施。緊接著詹德拉阿斯利太平洋進一步發出聲明表示，正密切追蹤美伊局勢動態，並已採取預防機制以確保各業務部門的營運穩定，其中包括調整旗下工廠的生產負荷。荷姆茲海峽是全球約五分之一石油與液化天然氣的必經要道，自美伊衝突爆發以來，這條狹窄水道屢遭伊朗空襲，使得多數油輪不敢輕易冒險通行，航運量大幅萎縮。詹德拉阿斯利太平洋在印尼擁有規模最大的綜合石化生產基地，主要生產烯烴及聚烯烴等產品。此外，公司也透過合資企業在新加坡持有並經營煉油與下游化工資產，旗下資產包含一座日產能達23萬7000桶的煉油廠，以及一座年產能90萬公噸的石腦油裂解設備，相關營運動態備受業界關注。