三星電子今（4）日宣布Galaxy S26系列手機在台售價，主打更直覺的AI助理與進化版「演唱會神機」拍攝實力，全系列將於3月18日正式開賣。今年因記憶體漲價，連帶的三星S26全系列都漲價，漲幅落在1000~5000元不等，漲幅不小。最佳購買時間點就是3月4日～3月11日的預購，提供「容量免費小升大」，此外，3月13日在「三星旗艦體驗館微風南山」舉辦獨家排隊活動，現場排隊購買Galaxy S26 Ultra 512GB，就有機會獲得排隊禮TWICE演唱會票券1張，限量150份。
Galaxy S26系列 價格與上市資訊
Galaxy S26旗艦系列共推出Galaxy S26 Ultra、Galaxy S26+與Galaxy S26三款機種，全系列皆搭載專屬的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，並首度在台支援eSIM功能。3月18日起於全台各大通路正式開賣。提供藍、白、黑、紫四款顏色，其中，金、銀為三星商城限定色。
預購享「免費升級容量」，最高現賺數千元
預購時間：2026年3月4日16:00起至3月11日23:59止。
早鳥容量升級：凡預購256GB版本，不加價即可享容量升級至512GB；購買S26 Ultra 512GB版本，加價3,000元即可升級至1TB。
早鳥取機權益：於三星智慧館或三星商城預購的消費者，可享3月13日起優先領貨。
其他預購好康：加購Buds4系列享9折、領取Galaxy Store禮物卡最高2000元、Samsung Wallet悠遊卡加值金最高回饋600元，以及iOS用戶專屬的跨系統LINE資料無痛移轉服務等。
微風南山獨家排隊禮！搶TWICE演唱會門票
追星族注意！三星特別於3月13日在「三星旗艦體驗館微風南山」舉辦獨家排隊活動。現場排隊購買Galaxy S26 Ultra（512GB）的消費者，將有機會獲得排隊禮「TWICE〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR IN TAIPEI」演唱會票券1張，限量150份，送完為止。
Galaxy Buds4系列同步開賣，買就送快充行動電源
全新穿戴裝置Galaxy Buds4 Pro與Galaxy Buds4同步於3月18日上市，支援全方位Hi-Fi音質，並能透過AI感應頭部動作來接聽來電。Galaxy Buds4 Pro售價7490元、Galaxy Buds4售價5190元。上市期間自3月4日至4月30日止，購買Buds4系列即贈限量20W 快充行動電源。
資料來源：三星
