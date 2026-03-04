爭鮮迴轉壽司3月邀來棒球啦啦隊女神李多慧應援，今（4）日官方表示，即日起開吃期間限定「甜心應援壽司系列」，甜心馬卡龍炙鮭、紅粉夾心蝦共12款新品40元起，送出「真鮮女神卡」透卡與隱藏閃卡設計，消費滿額可登錄發票，抽獎粉絲見面同樂會「同樂慧」門票獨家合照機會。壽司郎表示，聯名《明日方舟：終末地》限定餐點送Q版立繪插卡、炫光虛寶卡、鑰匙圈等周邊商品一次看。
爭鮮x李多慧12款壽司新品40元起！女神卡、同樂會合照門票開搶
爭鮮餐飲集團3月啟動《開工應援企劃》！邀請棒球啦啦隊李多慧擔任「超鮮應援女神」，開吃期間限定「甜心應援壽司系列」，鹹甜「甜心馬卡龍炙鮭」100元、「韓辣和牛燒」100元、「開心果泡芙」100元，附贈「女神卡」；「紅粉夾心蝦」40元、「韓風海味享」60元，則附贈女神插卡；還有「可可開心杯」60元；爭鮮PLUS獨家2款限定炸物「必勝加油棒」80元、「韓辣應援雞」100元。
爭鮮gogo開吃「飯裡藏仙 女神主場秀」285元附贈女神卡（2張）；應援餐盒包括：「熱血卷卷盛」、「元氣炸裂組」、「王牌應援丼」都是130元。
爭鮮x李多慧共推出8款卡片設計，分兩波段釋出：第一波3月3日至3月31日，包含3款一般透卡＋1款隱藏卡；第二波4月1日至4月27日，包含3款一般透卡＋1款隱藏卡。
還將舉辦粉絲見面同樂會「爭鮮同樂慧」，即日起至3月31日，凡於全台爭鮮迴轉壽司／爭鮮PLUS／爭鮮gogo門市單筆消費滿600元，並完成發票序號登錄，即可獲得一次抽獎資格，將抽出30名幸運得主，可獲得「爭鮮同樂慧粉絲活動門票」一張，有機會親眼看到女神跳應援舞開場、粉絲限定互動與拍立得獨照及大合照。
壽司郎x《明日方舟：終末地》！限定餐點送Q版立繪插卡、鑰匙圈等周邊商品
壽司郎表示，即日起至3月20日，聯名《明日方舟：終末地》，壽司郎全台5家主題店包括：台北中華路店、新北林口店、台中黎明市政南店、台南安平店、高雄義享店。還有一系列周邊商品開搶：
■Q版立繪插卡！內用點購指定餐點：「鮪魚極上赤身」、「極上鰻魚」、「烏貝」、「炙燒起司培根」、「玉米沙拉軍艦」、「北海道牛奶霜淇淋」，隨餐將附贈「Q版立繪插卡」乙張（款式隨機，全台限量200,000張，數量有限送完為止）；全套共6款角色設計，包含：伊馮、艾爾黛拉、別禮、萊萬汀、潔爾佩塔，與全新角色「湯湯」。
■炫光虛寶卡！3月2日（一） 起，於全台壽司郎店鋪內用消費，結帳時出示聯名餐點插卡，單筆發票滿400元即可獲得一張。虛寶卡內含專屬序號，可於遊戲內兌換，虛寶內容包含：折金票×5,000、緊急理智加強劑×1、中級作戰紀錄×10（全台限量 60,000 張，送完為止。）
■幹員透卡（共5款）！單筆發票滿 400 元並出示插卡即可獲得，幹員透卡一張。3月2日（一） 起隨機獲得「佩麗卡、潔爾佩塔、萊萬汀」款式；3月9日（一）起隨機贈送「湯湯、餘燼」款式（全台限量 60,000 張，送完為止。）
■Q版隨身鑰匙圈（共4款）！單筆發票滿 600 元並出示插卡，即可獲得「幹員鑰匙圈」一個。3月2日（一） 起隨機獲得「佩麗卡、潔爾佩塔」款式；3月9日（一）起隨機贈送「萊萬汀、餘燼」款式（全台限量20,000個，送完為止。）
資料來源：爭鮮迴轉壽司、壽司郎
