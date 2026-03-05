我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣電力公司大林發電廠於日前，在高雄市林園區鳳林路3段農地，舉辦林園親子拔洋蔥活動，吸引4百多位員工及眷屬踴躍參加，共同體驗拔洋蔥的樂趣。台灣電力公司大林發電廠親子拔洋蔥活動，是由大林發電廠廠長李志光主持，林園區公司主任秘書梁孔成，以及台電公司副總經理孫禹華等人到場，和台電員工及眷屬同樂，共享親子拔洋蔥之樂趣。台灣電力公司大林發電廠廠長李志光表示，林園是台灣最早種植洋蔥之處，也是全台最早採收的地方，更是高雄唯一的產地，林園洋蔥脆甜可口是料理的好夥伴，且林園接近海邊，讓人心情非常輕鬆，也因為靠海而土壤鹽分較高，種植出的洋蔥，甜脆多汁，適合各種不同的料理使用。當採摘洋蔥的時間一到，台電員工及眷屬全副武裝，準備各式各樣採摘洋蔥的利器，使出渾身解數，勢要把洋蔥裝好裝滿，最溫馨的是，小朋友在父母的帶領下，體驗「ㄎㄠ蔥頭」的樂趣，而在看到洋蔥被順利拔起時，小朋友們小小的臉蛋上也洋溢起驕傲、幸福的微笑，相信這樣有趣、又富有教育意義的育樂活動，讓參與的同仁及員眷帶來滿滿的收穫。李志光指出，此次林園親子拔洋蔥活動，讓更多台電員工可帶眷屬體驗採摘洋蔥的樂趣，並享受田野風光，增進員工及眷屬的親子關係。