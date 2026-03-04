我是廣告 請繼續往下閱讀

2026縣市長選舉逼近，國民黨今（4）日正式徵召吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，對此花蓮縣議會議長張峻稍早發文表示，這十多年來，花蓮的政治格局幾乎沒有太大的改變，時間久了，好像一切都變成理所當然，而花蓮要真正往前走，不是一個人的力量，而是需要更多願意改變、願意為這塊土地努力的人，一起站出來，如果有一天，花蓮走到新的轉折點，需要有人承擔更大的責任，自己不會逃避，也不會退縮，「因為花蓮，值得更好的未來」。張峻表示，這十多年來，花蓮的政治格局幾乎沒有太大的改變，時間久了，好像一切都變成理所當然，但如果冷靜想一想就會發現，這樣的循環，讓花蓮慢慢失去了往前走的力量。花蓮是山海交會的地方，土地純樸，人民善良而堅韌。這樣的地方，本來就應該有更好的未來，而不是一直停留在原地。張峻說，這些年在地方服務，看見花蓮最溫暖的人情，也看見很多原本可以更好的機會，就這樣一再錯過，很多鄉親常常問他，為什麼花蓮的觀光始終沒有真正突破？為什麼地方建設常常慢人一步？為什麼越來越多年輕人，在自己的家鄉卻看不到未來？其實問題並不複雜，一個地方如果缺少新的思考與競爭，發展就會逐漸停滯，政治如果只是維持既有的結構，而不是為人民創造新的機會，地方自然很難真正向前。張峻提到，現在最重要的事情，不是任何人的政治位置，而是花蓮人的生活能不能真正變得更好。眼前更重要的，是面對這幾年花蓮接連發生的地震、風災與水患，許多家庭至今仍在努力恢復生活。必須更加用心協助受影響的鄉親，讓每一個家庭都能慢慢走出災後的困境，重新找回生活的安定與尊嚴。張峻說，同時也希望逐步打開花蓮的發展格局，讓地方治理回到公開、公平、真正為人民服務的方向。花蓮的發展不應該只集中在少數地方，十三個鄉鎮市都應該均衡發展，讓每一個地方都有機會、都有希望。這樣的改變，當然不是一個人可以完成的事情。張峻提到，花蓮要真正往前走，不是一個人的力量，而是需要更多願意改變、願意為這塊土地努力的人，一起站出來，也期待有越來越多關心花蓮未來的人，可以一起加入這份努力，讓花蓮慢慢走出現在的困境，走向新的方向。最後張峻表示，如果有一天，花蓮走到新的轉折點，需要有人承擔更大的責任，自己不會逃避，也不會退縮，「因為花蓮，值得更好的未來」。