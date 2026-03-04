我是廣告 請繼續往下閱讀

被全球百萬玩家看見！台灣遊戲《炎姬》壓軸登場

▲《炎姬》是一款主打極致動漫美學與立體彈幕爽感的3D動作遊戲。（圖／Steam）

▲《炎姬》請來日本人氣聲優楠木燈、石見舞香菜等人為主角配音。（圖／炎姬臉書）

《炎姬》今日正式上市！Steam首週9折優惠

任天堂於3月3日舉辦線上發表會「Indie World 2026.3.3」，公開多款即將登上Nintendo Switch平台的獨立遊戲。其中壓軸作品竟是來自台灣團隊打造的3D動作遊戲《炎姬》，引發玩家熱議。整場發表會觀看次數已突破百萬，而《炎姬》也於今（4）日正式在Steam平台上市。台灣時間昨（3）日晚間10點登場的「Indie World 2026.3.3」發表會，全長約27分鐘，介紹多款Switch新作。最終壓軸亮相的，正是由台灣團隊開發的《炎姬》，消息一出立刻引發全球玩家關注。官方同時確認Nintendo Switch 2版本也在開發中，預計於2026年內推出。《炎姬》（Homura Hime: Crimson Dusk）是一款主打極致動漫美學與立體彈幕爽感的3D動作遊戲。玩家需在密集彈幕中穿梭，結合近戰與遠程攻擊連段，並透過閃避與彈刀系統應對妖魔猛烈攻勢。隨著劇情推進，玩家將逐步揭開妖魔異變背後的真相，展開一場融合高速動作與彈幕躲避機制的冒險。事實上，《炎姬》由台灣小型獨立遊戲團隊Crimson Dusk打造，早在2018年製作人Sam（小牛奶）仍是學生時期便開始開發，歷經多年打磨，再加上團隊逐漸成形，這款投入大量心血的遊戲終於在2026年正式問世。除了未來將登上Switch平台外，《炎姬》已於今（4）日在Steam正式發售，定價NT$399，首週祭出9折優惠（約NT$359）。遊戲原聲帶也同步推出。從學生時期的畢業製作概念，到登上任天堂發表會壓軸舞台，《炎姬》不僅讓全球玩家看見台灣獨立遊戲的實力，也為2026年台灣遊戲圈寫下亮眼一頁。