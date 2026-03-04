我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家5日5好康，全家特濃美式／特濃拿鐵任2杯85元。（圖／全家提供family.com.tw）

全家本週5好康出爐了！自3月6日起至10日前，全家門市有日式黑咖啡、辛拉麵買一送一，霜淇淋第二支6元，現煮咖啡有大杯特濃美式、特濃拿鐵任2杯85元，仙女醇奶茶第二杯10元，還有得意抽取式衛生紙下殺近3折，每串只要65元。全家便利商店康康五消失了，官方宣佈改為5日5好康，門市自3月6日起至10日前，門市購買DyDo日式黑咖啡、農心辛拉麵袋裝同商品買一送一，還有得意抽取式衛生紙下殺近3折，每串原價199元、特價只要65元。門市現煮咖啡有大杯特濃美式、特濃拿鐵任選2杯85元，還有大杯醇奶茶任2杯65元，霜淇淋第二支6元，也就是說購買兩支只要55元。◾DyDo日式黑咖啡買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾農心 辛拉麵袋裝買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾船井 FIP100纖維粉／黑金倍熱極纖錠／倍熱極纖錠買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾得意 臻柔韌抽取式衛生紙特價65元，3.3折（原價199元、特價65元）◾大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵任2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.1折（原價55元、特價28元）◾霜淇淋第二支55元，5.7折（原價49元、特價28元）