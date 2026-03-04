我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《死亡之握：⿁牽⼿》顛覆台灣恐怖電影節奏，開創⾸⾒「死亡規則型」恐怖爽片。（圖／網銀國際影視）

▲嚴正嵐與涂善存重逢，並意外加入老同學的訂婚派對。（圖／網銀國際影視）

▲美麗本人在片中玩過鬼牽手遊戲後，不明原因慘死。（圖／網銀國際影視）

台灣最迷因的「禁忌之握」正式躍上⼤銀幕，網銀國際影視全新⼒作《死亡之握：⿁牽⼿》，顛覆台灣恐怖電影節奏，開創⾸⾒「死亡規則型」恐怖爽片，集結嚴正嵐、涂善存、睦媄、初孟軒、歐陽倫、美麗本⼈、林⼦熙等卡司，新銳導演王晧以⾼反差詭異美學，打造全程緊繃的刺激體驗，將「牽⼿」這個最無害的⽇常動作，轉化為最致命的死亡開關。電影今（4）日釋出前導預告，網友看了毛骨悚然，「這是好萊塢電影的風格耶！」預告中，嚴正嵐⼀句看似溫柔的提問「牽起⼿的，就會是朋友嗎？」成為死亡序幕的開端，⼀群⼈嘻笑著緊握彼此的⼿，卻輪流⾼喊：「我不是你朋友！」下⼀秒，死亡倒數啟動，規則殘酷⽽簡單，⼀牽會死，不牽等死。然⽽，每⼀次牽起，更靈異的威脅便步步逼近，當獵奇畫⾯層層堆疊，純真的童聲悄然滲入，熟悉兒歌竟成最詭異的催命符。本片製作規格火⼒全開，美式驚悚視覺碰撞台式電⾳節奏，帶來強烈感官刺激，配樂與主題曲皆由⾦⾺獎得主李英宏操⼑，特效指導嚴振欽曾以《⽉老》、《疫起》橫掃⾦⾺獎；攝影指導蔡旻翰操⼑《凶宅專賣店》、《⺠雄⿁屋》，美術指導周志憲參與《賽德克巴萊》等鉅作，造型指導⾼仙齡則以《老狐狸》榮獲⾦⾺獎。⾦獎級團隊聯⼿出擊，打造⾼強度視聽衝擊，刷新台灣恐怖片爽感上限。《死亡之握：⿁牽⼿》描述嚴正嵐飾演⾼中老師恩妤，某晚撞⾒四名女學⽣在教室進⾏禁忌招靈遊戲「⿁牽⼿」，她出⾯制⽌，以為⼀切已結束，遊戲卻從未停⽌。當晚，她與多年未⾒的暗戀對象岳融（涂善存 飾）重逢，並意外加入老同學的訂婚派對。眾⼈起鬨再次挑戰「⿁牽⼿」遊戲，這次，沒有⼈能退出。電影4⽉17⽇全台上映。