▲勞動部表示，「企托333 政府來幫忙」提出「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」等對策。（圖／記者鍾泓良攝影）

對此，勞動部「企托333 政府來幫忙」提出「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」:

台灣少子化愈來愈嚴重，勞動部今（4）日宣布強化企業托育補助新制，將5月1日上路。勞動部表示，「企托333 政府來幫忙」提出「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」等對策，包括鬆綁提供受僱者育兒補貼，不再以送托托兒服務機構為限，以及針對中小企業員工加碼，最高加碼至1萬元。據勞動部2025年統計，100人以上企業托育服務，總計8677家，而具有托兒設施130家、托兒措施8360家，尚未提供托育服務187家。而在托兒設施類型，95家設置幼兒園、17家設置托嬰中心、24家為職場互助教保服務中心。然而，勞動部長洪申翰致詞認為，台灣正面臨少子女化及超高齡的挑戰，政府不希望勞工陷入工作與家庭「2選1」困境，自認過去企托成效確實還是不夠，因此從去年10月蒐集各方意見，提出「企托333 政府來幫忙」政策。勞動部勞動福祉退休司長黃維琛報告，勞動部推動的企業托育服務分為兩大類型，一類是「托兒設施」，即幼兒園、托嬰中心等；第二類是「托兒措施」，包括企業與周邊托兒所、幼兒園簽約，提供勞工優惠方案；員工送托津貼，以及企業提供空間請保姆帶小孩。他表示，目前100人以上的事業單位約8,600多家，設有托兒設施的僅130家，多為製造業、醫療保健及科技業，多數都是採取托兒措施，標竿指標包括台積電幼兒園招收人數最多、林口長庚設立幼兒園規模最大等。黃維琛反映，許多企業反映，認為要設立企托最大的困難包括「財務枷鎖補助項目僵化」、「法規與行政壁壘」、「營運與實務困境」等。1.取消育兒補貼補助須以員工子女送托托兒服務機構之要件。2.取消250人以上之雇主附設托兒服務機構6年以上，不再補助限制。3.放寬托兒設備3年補助1次規定，修正為每2年補助1次。1.提高補助雇主提供每位員工育兒補貼之金額及比率，每人每年最高1萬元。2.提高「托兒設施」、「托兒措施」補助上限，每年最高補助提高為100萬元。3.提高員工子女臨時協助空間之臨時陪伴人員補助，每小時最高補助加碼至3百元。1.新增事業單位減免員工企托收托費用補助，以員工子女數計算，每人每年最高9600元。2.新增托兒設施營運費補助，以員工子女數計算，每人每年最高6000元。3.新增「托兒設施」、「托兒措施」之教保、托育人員人事費補助，每人每年最高6萬元。勞動部預期，政策將在2026年5月1日方案上路，預期2026年預計增加至715家、1.9萬人受益；明年預計補助家數與人數相較2025年成長120%；經費由「就業保險基金」支應，115年投入1.4億元，116年準備2.1億元。中華民國全國商業總會常務監事王權宏表示，過去政府規定250人以上的限制，打掉了很多占全台98%的中小企業，認為如此鬆綁，可見勞動部重視少子化國安問題。中華民國全國中小企業總會理事長林倬立副建議，中小企業欠缺專職行政，希望「企業托育網」提供範本系統與勾選式申請，也針對不同產業（如製造業、服務業）的淡旺季需求，提供持續的推廣與配搭。對於托兒措施與托兒設施比率懸殊，是否希望企業可朝向設置托兒設施？洪申翰說，設施涉及到企業空間物理條件，政府無法強求，勞動部希望企業可以在托兒措施走出第一步，相信只要踏出第一步，那麼第二步、第三步也都會隨之而來。