台中市政府今天針對關稅與能源衝擊召開產業座談會。立法院副院長江啟臣表示，各產業都對關稅的不確定性感到擔憂，但美國總統川普就是不確定因素，他從商、從政的風格是「談得成就算、談不成就逼就打」，現在正是台灣產業「練內功」的時機，包含擴大內需、拓展美國以外的多元市場、升級轉型等3項策略，才能在變局中求生存，進一步展現戰力。江啟臣今（4）日參與台中市長盧秀燕主持的「研商美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會」，聽取產業界心聲，會中他針對國家經貿戰略與產業政策提出深度建言，他表示關稅、能源問題很複雜，川普本身就是最大的不確定，想讓關稅確定下來是有困難的，不管是處理貿易、關稅或地緣政治，甚至伊朗問題，川普的作風就是「我跟你談，談成就算了，談不成就打、就逼」。江啟臣說，川普認為一切都是他說了算，一個辦法不行就用另一個，最高法院否決對等關稅，就用其他法源，比如1930年的關稅法第338條款，這個法數十年沒使用，但川普就是個瘋子，就是可能把這些東西丟出來。對於會中有產業代表擔心違反WTO規定，他認為美國根本不會甩WTO。對於台美協議，江啟臣表示，雙邊已經把對等貿易協定（ART）談好了，現在還在跟美方確認效力，台灣現階段只能盡量逼美方行政部門確認ART的效力，若有效就請行政院趕快簽署送立院審查，不要因為美國可能使用122條款，就毀掉之前談好的東西。他同時盼盧秀燕訪美時傳達業界對此事的關心，讓美方知道台灣希望雙贏。在能源危機部分，江啟臣說，美伊戰爭不曉得還要打多久，短期內能源一定會漲價，原物料價格與交通運輸都會受影響，長期來看台灣要加強能源儲備與風險管控，現在液化天然氣（LNG）儲量剩下11天，油還有將近半年，但不知道可以撐多久。他同時認為產業不必太過悲觀，現在正是「練功」的時機，並提出擴大內需、多元市場、產業升級轉型等3項策略，強化國內產業因應風險的整體韌性。他強調我方一定要想辦法和美國產業互補，比如德州在製造半導體、底特律在發展機器人，就對我國的製造業有很高期待。在針對國際關稅壁壘與潛在的差別待遇，政府應主動研擬「出口退稅」等機制以減輕廠商負擔，並精準投入資源準備與風險管控。