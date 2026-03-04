我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣虎航連三年度營收續創歷史新高，今（4）日董事會通過財報以及盈餘分配，每股配發現金股利約2.42元；現金殖利率約4%。台灣虎航表示，在綜合評估長期成長動能後，傾向採取穩定且永續的配息方針；本次保留盈餘除新機隊引進計畫，以及面對國際衝突導致的原油價格波動保持財務韌性與抗風險能力。台灣虎航2025年全年營收168.99億元，年增2.9%，連3年度營收續創歷史新高；稅後淨利24.67億，年減約11%，受到增列備用發動機維修準備及引進新機等資本投資等影響。每股稅後盈餘（EPS）5.37元，董事會中也通過以不低於可供分配盈餘的50%分派股息，每股配發現金股利約2.42元，展現獲利共享誠意。以今日收盤價60元計算，現金殖利率約4%，預計於5月28日股東會後依程序另訂發放日期。台灣虎航表示，公司始終秉持與投資人共享獲利的初衷；去年度在彌補近3年疫情期間虧損後，搭配資本公積發放高額股息，展現回饋股東於疫情期間對公司持續支持的誠意。未來在綜合評估長期成長動能後，傾向採取穩定且永續的配息方針，以致力於維持資本結構的穩健與市場期待的平衡。虎航今年1月自結單月營收為16.59億元，創歷史次高，而2月適逢農曆春節9天連假，在班班接近滿載的情況下，預估自結單月與累計營收應可再創佳績，整體2026年市場客運收益看好。展望未來，虎航對旅遊市場成長動能深具信心，並採取穩定且永續的股利政策，本次保留盈餘除新機隊引進計畫，以強化航網佈局外。至於近期國際衝突導致的原油價格波動及地緣政治不確定性，此舉也可以有效鞏固財務韌性與抗風險能力，確保在變動環境中保持領先優勢，為股東創造更長遠的價值。依據日本政府觀光局（JNTO）數據顯示，1月訪日外國觀光客人次約達360萬人；若依國籍排序，台灣僅次於韓國及中國位居第三，且台灣旅客今年1月訪日人數達69萬人，較去年同期之訪日人數上升17%，顯示日本仍是國人喜愛的首要旅遊目的地。虎航即將在3月30日首航台中-沖繩航線，屆時由桃園、台中、台南、高雄即可全區直飛沖繩，完美落實「就近出發」的便利佈局，成為全台唯一完整布局沖繩的國籍航空，鞏固台日航線領導地位。