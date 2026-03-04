我是廣告 請繼續往下閱讀

近期美、以空襲伊朗，引發中東航班大規模中斷，泰國旅遊業面臨挑戰。飯店與航空業者均表示，中東遊客市場首當其衝，而國際航線受阻，也可能對泰國2026年吸引3600萬外國遊客的目標造成壓力。臉書粉絲專業「泰爸噗嚨共」指出，旅遊與能源市場受政治風險牽動，需提前部署應對策略。根據泰國媒體《民族報（The Nation）》報導，中東局勢緊張，多國封鎖領空並取消航班，部分旅客滯留泰國，另有國際旅客被迫改期或無法抵達。泰國飯店協會（THA）主席天帕拉西表示，受影響最嚴重的是中東旅客，目前仍在觀察旅遊淡旺季客流是否恢復正常。阿聯酋航空曼谷辦公室公告指出，由於中東動盪，所有從曼谷飛往杜拜的航班暫停，直至另行通知。現場排隊的旅客人數眾多，多人等待數小時甚至一整天仍無法順利改簽或安排替代航班，顯示航班中斷對旅客帶來實質困擾。為維持民生與市場穩定，泰國總理阿努廷宣布凍結柴油零售價格，每公升29.94泰銖，為期15天，以緩解油價波動引發的恐慌。隨著中東局勢未明，泰國政府同步密切監控油價及消費品價格，避免民眾出現囤積行為。專家指出，這波中東衝突的影響不僅限於航空與旅遊業，還可能對能源、物流及市場預期產生連鎖效應。泰國現有應對措施包括價格凍結、航班資訊更新及協助滯留旅客，屬於短期緩衝手段。隨著局勢持續發展，業界與政府需長期觀察外部風險對泰國經濟與民生的影響。中東航班中斷事件也提醒旅遊業者與政策制定者，如何在國際政治波動下，建立更有韌性的旅遊與能源供應體系，是未來的重要課題。