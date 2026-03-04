我是廣告 請繼續往下閱讀

越南首都河內正大步邁向綠色交通時代。當地政府宣布，計畫在2030年前將全市計程車全面轉換為電動車，目標是降低碳排放、改善空氣品質，讓這座千年古都的街道更乾淨。目前河內街頭共有超過1萬4300輛計程車行駛，其中約8800輛已是電動車。根據當局規劃，到2030年全市電動計程車數量將擴增至近2萬8000輛，幾乎是現有總數的兩倍。為配合這波轉型，政府將在市中心、周邊幹道、機場、火車站及公車總站等地建置充電網絡，並提供優惠貸款、利息補貼及減免註冊費等配套措施，協助業者與司機順利過渡。不過，對許多仍在觀望的司機來說，充電是否方便、設備規格是否統一，才是最實際的顧慮。有計程車司機坦言，若充電站分布不夠密集、不同車款的充電介面又不相容，日常營運恐怕會大打折扣。車隊業者的壓力則更為現實。有業者指出，除了基礎設施尚未完善，短期內大量換車所需的資金周轉也是一大難題，呼籲政府進一步減免新車註冊費，並增設計程車專用停車格，讓轉型過程不至於壓垮業者。專家則提醒，電動化固然有助於改善空氣品質，但大批電池的廢棄處理問題同樣不容忽視，必須在轉型期間同步建立完整的回收機制。河內市政府表示，將一併推動低排放區建設並簡化車輛登記流程，確保整個轉型過程穩健推進，不讓政策美意在執行端打折。