我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案宣判倒數，前民眾黨主席柯文哲針對北檢檢察長王俊力等人提出個案評鑑，表示若檢方能用「編故事」取代證據、特定媒體取代法庭，受害的將是每一位國民，更直言要為被迫輕生的前副市長彭振聲妻子討回公平正義。對此，前黨員吳靜怡在臉書發文開嗆，柯文哲是在宣判前夕打預防針，根本是拿悲劇當政治燃料。吳靜怡分析，台北地方法院預計3月26日一審宣判，柯文哲此時大動作投訴檢察官，本質上是放棄法律攻防、轉向政治對抗的「焦土政策」，柯文哲預先將司法判決貼上沒有公信力的標籤，並將內部的評鑑機制包裝成社會公審，將不利的卷證與證詞歸類為陰謀，她認為，這種做法是為了在判決出爐前先鞏固支持者信心，暗示若司法敢動手，民眾黨將全面開戰，讓案件淪為政治角力。柯文哲提及彭振聲妻子的悲劇，吳靜怡更批評，這是將他人拉進戰場當政治道具升高對抗，柯文哲現在的策略是讓社會不再相信法院，轉而只相信他個人，柯文哲正把制度當成舞台，將民眾黨轉化為擅長洗腦的宗教，這種操作對立的行徑，就是為了掩飾可能面臨的罪責。