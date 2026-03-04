我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯合空襲伊朗，成功斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），據傳哈米尼次子、56歲的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）將繼任最高領袖。外媒指出，他雖然為人低調，但掌握著巨大影響力，若成為新任領袖，可能標誌著強硬派勝利，也可能在一定程度上推動改革。紐約時報引述消息人士稱，88名神職人員組成的專家會議已選出哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為新任最高領袖。最早會在當地時間4日上午公開宣布，但有部分人士擔心此舉會讓他成為美國、以色列的攻擊目標。今年56歲的穆吉塔巴是哈米尼的次子，中學畢業後於1987年前後加入伊斯蘭革命衛隊，在兩伊戰爭期間服役；1989年哈米尼登上最高領袖，穆吉塔巴前往宗教中心庫姆學習，並在當地神學院任教。穆吉塔巴在2004年結婚，但妻子與其中一個兒子都在美以空襲中喪生。穆吉塔巴不是公眾人物，沒有擔任過公職，也並非高級神職人員，多數時候在幕後工作，雖然行事低調但實際掌握巨大影響力，他與掌握政治、經濟影響力的伊斯蘭革命衛隊關係密切，還掌握著一個龐大的投資帝國。彭博報導稱，他在遭美國制裁時，仍可動用瑞士銀行帳戶和價值超過1億美元的英國豪華房產。不過，哈米尼生前曾明確反對其子參選總統或最高領袖，避免神權統治倒退回世襲統治，破壞1979年伊斯蘭革命推翻巴列維王朝的成果。若穆吉塔巴確認當選最高領袖，顯示伊朗神職人員放下對世襲的爭議，專家也指出，穆吉塔巴非常熟悉安全和軍事機構的運作與協調，此優勢在伊朗目前與美國、以色列的衝突中至關重要。而在專家會議中落敗的人選，分別是神職人員兼法學家阿里雷扎·阿拉菲，以及伊朗伊斯蘭革命之父霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的孫子哈桑（Hassan Khomeini）。至於穆吉塔巴上任後若安全逃過美以斬首，有分析人士説，他以堅定擁護父親的強硬保守主義而聞名，這可能標誌強硬派的勝利。但與穆吉塔巴關係密切的政治家達瓦里（Abdolreza Davari），在戰爭爆發前接受《紐時》訪問表示，穆吉塔巴若繼承父親的最高領袖職位，可能會向沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一樣，一定程度上推動改革議程。