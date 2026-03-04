我是廣告 請繼續往下閱讀

經典賽準備開打！日本機票瘋狂暴漲傻眼：最低7.4萬元

▲經典賽帶動日本機票價格水漲船高，有網友驚見票價暴漲至13萬元，最低也要7.4萬元。（圖／翻攝自Threads）

▲《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢，若改搭廉價航空前往成田機場再經由其他交通方式轉乘至東京巨蛋，仍可找到2萬至3萬元的機票。（圖／翻攝自Google Flight）

經典賽預賽中華隊明對戰澳洲！台灣人湧日本應援：羽田機場塞爆了

▲經典賽預賽明日正式點燃戰火，中華隊本屆分在C組，將與日本、韓國、澳洲、捷克爭奪兩張8強門票。（圖／AI製圖）

2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），將於3月5日至18日在日本東京巨蛋登場，中華隊明（5）日展開預賽首戰，對手為澳洲隊。隨著賽事開打在即，大批台灣球迷提前飛往東京應援，帶動機票價格水漲船高，有網友驚見票價暴漲至13萬元，最低也要7.4萬元。同時羽田機場也出現罕見人潮，財經專家阿格力指出，羽田機場晚間入境須排隊1小時，現場幾乎都是穿著「Team Taiwan」的台灣人，人潮擁擠如國內賽事，貼文吸引2萬人按讚。一名網友今（4）日在Threads發文直呼，「現在台北松山飛東京羽田的價格真的太瘋狂」，並貼出3月5日（週四）至3月8日（週日）機票截圖。畫面顯示，台北飛東京最低票價7.4萬元起跳，甚至出現9萬元的直飛價格，讓他難以置信。貼文曝光後掀起討論，不少網友認為與經典賽賽程高度重疊有關，「那是因為這幾天遇到經典賽！平常雖然也貴但沒這麼誇張」、「再加兩萬可以飛紐約商務艙」、「飛仙台之類再搭新幹線都比較便宜」、「因為家裡有事臨時從日本飛回來台灣三天，看到機票價格差點昏倒」、「剛去查了一下，廉航都7、8萬了，還有來回13萬的」。也有網友指出，3月原本就是日本旅遊旺季，加上東京馬拉松、經典賽與櫻花季接連登場，機位本就吃緊，「整個三月都很貴，所以我半年前就訂了」、「哪有人買機票是出發前1、2天才買的」。《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢發現，3月5日至8日飛往東京的票價確實居高不下，長榮、華航等傳統航空約落在7萬至9萬元間。不過，若改搭廉價航空前往成田機場再經由其他交通方式轉乘至東京巨蛋，仍可找到2萬至3萬元的機票；星宇航空亦尚有2.9萬至3萬元的直飛選項。此外，日本已經湧現台灣應援經典賽熱潮，財經專家阿格力昨（3）日晚間也在Threads分享，晚間9時的羽田機場入境大排長龍，他飛羽田十餘次，首次遇到需等1小時才能入境，照片可見航廈內人潮肩並著肩前行，場面壯觀，且現場幾乎清一色台灣人，各個都身穿「Team Taiwan」服飾。貼文吸引2萬人按讚，網友笑稱台灣人多到足以塞滿東京巨蛋，甚至讓人誤以為置身台北大巨蛋，「我真的好喜歡台灣瘋起來的樣子」、「明明出國但是沒有出國的感覺」、「再次證明日本是國旅」、「Team Taiwan不是制服嗎？身上穿著只是剛好啊」。經典賽預賽明日正式點燃戰火，中華隊本屆分在C組，將與日本、韓國、澳洲、捷克爭奪兩張8強門票。中華隊首戰對澳洲，確定由旅日投手徐若熙先發。總教練曾豪駒強調，首戰攸關士氣，「不管對哪一隊都是全力以赴，一場一場拿下來」，力拚開紅盤。