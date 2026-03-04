我是廣告 請繼續往下閱讀

世界行動通訊大會（MWC） 今年舉辦在巴塞隆納，聚焦 AI 與行動通訊融合。經濟部產業技術司成果前進國際，今年工研院更宣布與英國國家級電信樞紐 TITAN、未來通訊研究中心JOINER策略合作，展開台英共同推動技術研發、場域驗證與人才交流，強化台灣在全球6G標準與關鍵技術布局的影響力。工研院分別與英國兩大國家級6G研究計畫TITAN與JOINER簽署MOU，扮演台英技術整合與驗證關鍵橋梁。TITAN由劍橋大學領軍，投入光通訊、無線與衛星前瞻技術；JOINER由布里斯托大學主導，串聯英國、愛爾蘭約15個研究機構，建構開放實驗網。未來工研院將整合O-RAN、AI網路、通感融合與衛星通訊成果，與英方共同研發與跨國驗證，強化台灣在全球6G標準與關鍵技術布局的影響力。工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，6G正朝地面與衛星整合連網、通訊結合感測與運算兩大方向發展。工研院長期投入NTN與次世代通訊研發，已與歐洲太空總署（ESA）、聯發科技、Airbus、Eutelsat OneWeb、Sharp等國際夥伴完成驗證，累積從關鍵元件到系統整合能量。TITAN計畫主持人Harald Haas 表示，TITAN 與 ITRI 之間的合作，代表著朝向地面與非地面網路無縫整合邁出了重要一步。透過結合光無線通訊平台與先進的射頻（RF）及衛星技術，我們正在為 6G 連結奠定堅實的基礎。英國 JOINER 計畫經理Constantinos Vrontos表示，該計畫橫跨英國與愛爾蘭，以國際規模運作，整合多個世界級卓越研究中心與國家級實驗設施，包括國家頻譜設施、非地面網路模擬設施以及人工智慧加速設施，支援6G及更長遠次世代技術的大膽實驗與驗證。除 AI 議題外，MWC 2026 亦在六大主題中的「Game Changers」與「Intelligent Infrastructure」聚焦衛星通訊發展，隨著非地面網路（NTN）與手機直連衛星（D2D）逐步商用化，行動通訊正由地面延伸至太空。工研院展示「3GPP R19 NTN 基地台換手」與「Ka/K 頻段 LEO 射頻前端次系統」，前者讓終端在不同衛星切換時，仍能維持穩定連線，後者則鎖定低軌衛星所需的高效能射頻與天線模組，與國內網通及衛星產業鏈推動整合。