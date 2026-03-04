我是廣告 請繼續往下閱讀

工業電腦大廠研華今（4）日舉行法說會，綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，公司客戶擔心未來配貨會越來越嚴峻，因此有提前下單，使得研華今年1、2月整體接單狀況十分暢旺，第一季接單動能強勁。且累積目前為止客戶已定未交訂單已超過11.3億美元，展望前景持續正向樂觀。研華今日也公布2025年第四季及全年營運成果。去年第四季營收為新台幣179.2億元，年增10%，季增1%；營業毛利為71.3億元，毛利率39.8%；稅後淨利31億元，年增23%，EPS達1.7億元。去年全年營收達新台幣708.82億元，年增19%，創歷史新高；全年營業毛利為282億元，毛利率39.8%；全年稅後淨利達105.9億元，年增18%，EPS為12.25元。談及訂單能見度，陳清熙指出，由於記憶體DDR4、SSD缺貨等原因影響，以北美為例，北美去年營收達7.02億美元，確定接到訂單金額3.33億美元，而預估今年預估確定接單金額可達4.2億美元，大約成長26%。但也因記憶體DDR4、SSD缺貨，造成供應商供貨問題，陳清熙也直言，研華幾乎不太可能發生提前拉貨現象，「因為現在要把貨出出去都有點困難」。不過，提前下單的狀況卻有發生，客戶為了整年的需求提前下單，「因為我們的夥伴、客戶可能擔心未來在配貨部分會越來越嚴峻，所以有提前下單」，也使得研華1、2 月整體接單狀況非常暢旺。整體訂單情形，他表示，研華現在內部每天接單狀況、出貨狀況，到目前為止已定未交的訂單已經超過11.3 億美元；今年1、2 月接單已超過7.7億美元 million，表現十分亮眼。至於供貨狀況，研華總經理張家豪表示，研華未來三到六個月供貨、配貨都沒有問題，但他坦言，最大問題是價格，公司價格漲幅較大，「客戶是邊罵邊下單」，「有時候講不過去就要各級的主管去一起去道歉，然後他還是下單。」張家豪進一步表示，由於客戶產品要出貨，雖然漲價，但仍需研華供貨，「他還是要接受」，尤其工業用領域像醫療等，還是得下單，研華供貨充足，但價格部分領域尤其較成熟的市場、商品市場客戶有些難接受，後續可能也將影響公司接單。不過，研華整體訂單旺，表現十分不錯，展望第一季，陳清熙強調，持續穩健正向看法，預計2026年第一季營收表現5.9億美元至6.1億美元區間，營業毛利率居於38%至40%之間，營業利益率為16%至18%之間。此外，有關公司投資與併購策略，研華董事長劉克振提到，未來將以策略合作與小型併購為主，強化邊緣AI解決方案能力。公司規劃三大投資方向，包括與通路商成立合資公司（JV）深化市場合作、與系統整合商（SI）合作強化AI解決方案能力，以及透過併購新事業單位補強產品線，例如攝影機、無線通訊與感測器等技術領域，透過策略投資與合作逐步擴大生態系布局。