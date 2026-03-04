我是廣告 請繼續往下閱讀

▲King Gnu票價、座位圖一次看。（圖／Ticket Plus遠大售票系統）

日本搖滾天團King Gnu繼2024年亞洲巡迴創下驚人動員紀錄後，2026年6月6日、7日連續兩天登陸台北小巨蛋，舉辦巡迴演唱會「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」，本次台北場演出全面採用「實名登記抽選制」，並從今（4）日起至3月8日在Ticket Plus遠大售票系統開放第一階段登記，票價共分為5880元、4880元、3880元、2880元、800元五種，抽選結果將於3月10日公布，想到現場參加King Gnu音樂盛宴的粉絲千萬別錯過。King Gnu台北小巨蛋演唱會全場採實名抽選制，於今日下午5點（17點）至3月8日下午5點開放在Ticket Plus遠大售票登記抽票；票價共有5種：5880元、4880元、3880元、2880元、800元，歌迷可在登記頁面視經濟能力選擇心儀的價錢來選擇，每個證件號碼每場僅能登記1張票券；而抽選結果將於3月10日中午12點起透過E-Mail、簡訊通知，中選者須於3月11日中午12點前完成繳費才算訂單成立，若是未在時間內付款完者，中選的門票將會流回票池，用於下一階段販售。King Gnu自2017年成軍以來，以獨有的「Tokyo New Mixture Style」音樂風格橫掃樂壇，2025年，樂團憑藉劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》主題曲〈TWILIGHT!!!〉再度寫下輝煌篇章，不僅在各大音樂榜單達成「65冠」壯舉，於新宿舉行的驚喜Live更湧入6,000人癱瘓現場。2026年，King Gnu勢頭更加強勁，今年1月正式發行的最新單曲〈AIZO〉，是他們與《咒術迴戰》的第四度夢幻聯動，作為動畫第3期「死滅迴游前編」的片頭曲，這首歌節奏極快、充滿疾走感，成功地在音樂市場上引起了廣泛的關注和討論。本次「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」是樂團史上城市最多、場次最多的巡迴，除了日本國內 15 座城市外，亞洲版圖更擴及曼谷、香港、台北、上海及首爾，勢必將展現出樂團更加純熟且震撼全方位的視覺與聽覺饗宴。6/6（六）16:30入場 / 18:00開演6/7（日）16:30入場 / 18:00開演台北小巨蛋 Taipei ArenaNT$ 5,880/ 4,880 / 3,880 / 2,880 / 800 元Ticket Plus 遠大售票系統好玩國際文化／大國文化