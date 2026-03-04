我是廣告 請繼續往下閱讀

美國真能斷絕與西班牙的經貿往來？

美國與伊朗衝突持續，由於西班牙政府拒絕美軍使用羅塔（Rota）與莫龍（Moron）基地來執行打擊伊朗的任務，川普為此痛批西班牙「非常糟糕」，揚言要切斷美國與西班牙相關的商業活動。對此，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今（4）日重申反對戰爭，稱當前中東危機就是「人類重大災難的開端」，並稱各國都不應該用「數百萬人的命運去玩俄羅斯輪盤」。綜合外媒報導，在川普揚言要切斷與西班牙的一切聯繫後，桑傑士今日在電視發表演說，重申西班牙政府的立場。桑傑士說，一言蔽之西班牙的態度就是「反對戰爭」，桑傑士以2003年美國以反恐為由入侵伊拉克為例，認為如今回過頭來看，美軍當年的入侵行動並沒有達到預期目標，世界沒有變得更安全反而是變得更不安全，許多人的生活變得更糟，這次美國對伊朗的軍事行動也是一樣，「不會帶來更公正的國際秩序、更健康的環境或改善一般民眾的生活」。桑傑士表示，當前中東危機就是「人類重大災難的開端」，對伊朗的攻擊可能會對數百萬普通民眾的生活造成影響，桑傑士強調各國都不應該用「數百萬人的命運去玩俄羅斯輪盤」。桑傑士最後表示，「我們不會因為想要避免遭到報復，而參與對世界有害、違背我們自身價值觀與利益的事情」。事實上，西班牙是歐盟成員國之一，所以美國想要單方面對西班牙祭出制裁並不容易。而且就統計數字來看，2025年美國對西班牙出口261億美元、進口213億美元，美國實際上對西班牙擁有貿易順差，按照川普的邏輯，若兩國真的斷絕貿易往來，美國承受損失更大。另外在法律層面上，川普政府若想對西班牙實施貿易禁運，得先宣布西班牙對美國構成「異常且重大威脅」的國家緊急狀態，若川普政府真的這麼做了，之後很可能引發另一場法律戰。而從之前的判決結果可知，川普政府未必總是能受到最高法院支持。