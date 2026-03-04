我是廣告 請繼續往下閱讀

大盤今（4）日重挫、盤勢震盪加劇之際，牧德卻逆勢收漲創高。牧德公告2026年2月營收2.85億元，改寫歷年同期新高，月增18.76%、年增4.91%；累計今年前2月營收5.2億元，年增7.81%。股價方面，牧德今日在大盤走弱氛圍下反而吸引買盤進駐，盤中一度衝上665元刷新歷史高點，終場收在640元、上漲4.75%，同樣改寫收盤新高，成交量6471張，成為盤面少數亮點之一。回顧去年表現，牧德2025年營收31.91億元，毛利率61.27%，較前一年增加3.68個百分點；全年稅後純益10.11億元，年增2.15倍，每股純益15.8元。公司指出，AI伺服器、高效能運算（HPC）與高階IC載板等應用推動電子產品朝高階化、高可靠度發展，也帶動精密檢測設備需求提升。牧德2月營收表現主要受惠PCB高階應用需求維持穩定，加上自動光學檢測設備出貨動能延續、客戶拉貨節奏穩健。公司並表示，將持續調整產品組合、提升營運效率，以強化整體營運動能。除PCB領域外，牧德也提到半導體相關檢測設備正持續推進客戶導入，並依需求逐步放量。隨AI、HPC與先進封裝應用擴張，高精度檢測需求維持穩健，若客戶量產與汰換時程逐步展開，出貨規模可望隨之擴大，成為後續成長動能來源。