▲明日白天開始東北季風減弱、華南雲雨區影響減少，各地轉為零星雨勢。（圖／翻攝自中央氣象署畫面cwa.gov.tw）

▲日本東京迎接好天氣，降雨機率0％，出門看比賽也不用帶傘。（圖／翻攝自日本氣象廳data.jma.go.jp）

▲周五至周日清晨，受到東北季風增強影響，北台灣溫度下降。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）

2026年世界棒球經典賽熱血登場，中華隊首戰對決澳洲隊，將在明（5）日上午11時於東京巨蛋開打。若在台灣戶外轉播收看，台灣天氣比東京差，明日雲量多，西半部斷斷續續有雨，不過各地高溫回升，沒有今天冷；日本東京周四則迎接好天氣，降雨機率低，天氣晴。中央氣象署預報員賴欣國表示，明日清晨各地仍有降雨，不過白天開始東北季風減弱、華南雲雨區影響減少，各地轉為零星雨勢，中南部平地多雲。明天氣溫也回升，各地高溫可以來到攝氏24度至28度，不過夜晚清晨只有18度至20度。明（5）日日本氣象預報顯示，日本東京迎接好天氣，降雨機率0％，出門看比賽也不用帶傘，不過最高氣溫約攝氏16度左右，清晨夜晚則剩下5度低溫，提醒民眾早出晚歸要記得攜帶外套，以免熱血看球賽流一身汗，太陽下山後吹風著涼。周五至周日清晨東北季風再度增強，降雨以迎風面為主。周五北部、東半部、恆春地區及中南部山區有降雨，基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢，周六、周日白天降雨趨緩，不過迎風面大台北、基隆北海岸及東半部仍有雨。下周一、下周二又有新一波東北季風南下，桃園以北、東半部及恆春半島有雨，下周三東北季風減弱，迎風面桃園以北、基隆北海岸、東半部、恆春有雨。溫度方面，周五至周日清晨，受到東北季風增強影響，北台灣溫度下降，高溫剩下20度至22度，中南部24度至26度。周日白天開始回溫，北部回到攝氏20度至22度，中南部24度至26度，下週一北台灣溫度又下降，中南部影響不大。