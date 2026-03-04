我是廣告 請繼續往下閱讀

東京巨蛋擠滿台灣人了！台澳戰確定成為台灣主場

▲中華隊領隊蔡其昌被大批球迷包圍，宛如明星現身般轟動。（圖／CPBL 中華職棒臉書）

▲中華隊預計於3月5日上午11:00在東京巨蛋迎戰勁敵澳洲隊。（圖／記者葉政勳攝）

幫中華隊應援要去哪？CT Amaze啦啦隊4場應援位置出爐

▲史上最強CT Amaze名單包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒以及妡0。（圖／悍創提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）於明（5）日上午11點正式開打，中華隊首戰對決澳洲，更有大批球迷已飛往東京集結，準備在現場為台灣選手加油吶喊。今（4）日傍晚在東京巨蛋前更出現數百名台灣球迷集結，搶先將東蛋化為主場，讓球迷熱血高喊：「前進邁阿密打複賽！TEAM TAIWAN」。2026世界棒球經典賽（WBC）即將登場，台灣預賽分組在C組，將於3月5日至3月8日在日本東京巨蛋出戰強敵日本、韓國、捷克、澳洲，爭取前進美國邁阿密、晉級複賽資格。在本屆賽事安排中，中華隊在C組預賽裡，僅3月6日台日大戰為主場隊伍，其餘場次皆為客場身分。不過，雖然名義上是客場，中華隊早已展現搶攻主場的氣勢。這幾天已有大批球迷飛往東京準備入場應援。今（4）日傍晚，中華職業棒球大聯盟（CPBL）也在官方臉書曬出東京巨蛋現場畫面，直呼已成為「全東京台灣人密度最高的地方」。從畫面中可見中華隊領隊蔡其昌被大批球迷包圍，彷彿大明星現身般轟動。中華職棒副秘書長蔡克斯也在Threads分享現場狀況，透露巨蛋廣場商品部員工頻頻詢問：「這是台灣藝人嗎？」還笑說感謝這位「藝人」幫忙帶動買氣，整個商品部幾乎被台灣球迷擠滿。隨後現場球迷集結合照、拍影片，齊聲吶喊「前進邁阿密，TEAM TAIWAN」，甚至鏡頭畫面都無法容納所有人。根據現場球迷表示，「大約只有一半球迷有入鏡。」不少台灣網友看到東京巨蛋彷彿成為台灣主場的熱血一幕，也紛紛留言大讚：「東蛋被台灣人變成台北大巨蛋」、「中華隊加油！台灣勇士們加油，台灣以你們為榮」、「台灣人真的很團結，超感動，希望台灣隊打出佳績。」現場應援位置方面，中華隊除台日大戰安排在外野應援外，其餘3場比賽的應援區皆在內野。對戰澳洲、捷克皆在三壘側；對戰南韓則在一壘側。3月5日中華隊（三壘側）vs.澳洲隊（無）3月7日中華隊（三壘側）vs.捷克隊（無）3月8日中華隊（一壘側）vs.南韓隊（三壘側）。賽事方公布規範指出，內野應援區僅可於自隊進攻時站立應援，且禁止為對手球隊加油或使用對手相關應援用品；應援區以外的內野座位皆禁止站立應援。外野席則可自由站立應援，無論主隊或客隊球迷，皆可穿著球衣並使用應援商品。