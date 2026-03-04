我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市議員參選人林浤澤遭爆涉嫌詐領保險金理賠，最後是認罪獲緩起訴，對此民進黨前議員王浩宇表示，這幾天批評林浤澤詐保，2天被退了差不多350個讚，更有人說以後不買他的產品，有人批評是幫派系搞鬥爭，但過去黃偵琳爆發酒駕之際，自己有沒有第一時間要她退選？相信民進黨支持者是有是非的，「今天晚上前鎮小港電話民調，一定會做出正確選擇，因為我們不是藍白，不能接受萊爾」。王浩宇表示，因為批評林浤澤詐保，這2天差不多被退了350個讚，包含有些人說以後不買好感未來。有人批評，說他是幫派系在搞鬥爭，也有人說黨內不需要內鬥，試問黃偵琳上週爆發酒駕時，有沒有第一時間要她退選？黃偵琳是劉世芳的助理、是新潮流，請問當時第一時間的態度是什麼？王浩宇說，反詐騙、反酒駕是台灣社會最重視的議題。一個自己詐保騙保險公司、同時協助醫生詐騙健保費的59次的人，適不適合代表本黨參選，相信支持者心中都有一把尺，不是藍白，有比藍白更高的道德標準。王浩宇強調，始終相信不能因為派系就沒有是非，不能因為花很多錢選舉，就迴避應該回應的問題，所以自己這個不屬於任何派系的第三者、黨員、襪子店老闆，願意勇敢地把立場說出來，不怕被一半的人討厭、無懼得罪派系。最後王浩宇說，相信民進黨支持者是有是非的，今天晚上前鎮小港電話民調，一定會做出正確選擇，「今天晚上前鎮小港電話民調，一定會做出正確選擇，因為我們不是藍白，不能接受萊爾」。