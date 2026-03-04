我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《農曆三月二十三》電影今日舉辦記者會。（圖／北投映像電影提供）

展現媽祖信仰「團結、守護、同行」精神力量的電影《農曆三月二十三》，今（4）日在板橋慈惠宮前封街舉辦「宮廟聯合力挺暨主題曲發布記者會」，現場集結全台媽祖宮廟代表，場面盛大，被形容為近年罕見的信仰大串聯，本次電影邀請畢書盡獻聲〈半途中〉、郭家瑋〈常與非常的我〉，讓信仰不只被看見，更能被唱進生活。本次《農曆三月二十三》活動由北港朝天宮發起號召，串聯不同地域與體系的媽祖宮廟齊聚站台，包括大甲鎮瀾宮、關渡宮、白沙屯拱天宮、松山慈祐宮、中壢仁海宮、桃園慈護宮等代表出席，共同為電影祝禱加持，電影公司強調，《農曆三月二十三》不只是影像創作，更是一場具精神層次的文化儀式，傳達媽祖慈悲渡人的核心理念，並喊出「看一次電影，就像讀一次《天上聖母經》」的訴求。卡司方面，本片集結楊子儀、邱凱偉（Darren）、陳明真等實力派演員，楊子儀在片中飾演反派「黑豬」，坦言此次演出讓他澈底解放，為角色注入人性最原始的慾望與掙扎，他更參考松田優作在《黑雨》中的詮釋，以及梁家輝於《黑金》的經典演出，為角色增添厚度。邱凱偉則飾演地位崇高卻貪玩愛自由的雷法宗師，顛覆傳統神仙高高在上的刻板印象，不願編列仙班、不收香火供奉，塑造最具人情味的神仙形象；陳明真化身收養弱勢孩童的劇團團長，詮釋潛伏於人間、默默守護眾生的「媽祖精神」，她透露，電影深入探討因果輪迴與解冤釋結，牽動三生三世的恩怨情仇，「絕對不是一般爆米花電影。」為讓信仰走進年輕世代，電影跨界攜手Sony Music合作，現場發布由畢書盡演唱的進香主題曲〈半途中〉，以及郭家瑋獻唱的加油曲〈常與非常的我〉。片方宣布將主動提供歌曲給各宮廟使用，讓信仰不只被看見，更能被唱進生活。記者會尾聲，全體宮廟代表與演員齊聲誓師，高喊「《農曆三月二十三》讚！」、「看一次電影等於讀一次天上聖母經！」為5月8日上映集氣，也為媽祖信仰再添影視新篇章。