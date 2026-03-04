我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗領袖哈米尼遭美以聯軍斬首，卻出現百姓上街慶祝、歡欣鼓舞的現象，聯電創辦人曹興誠直言，伊朗百姓感謝外部力量解救並無國恥感，反觀中共將1840年鴉片戰爭後滿清政府的戰敗、賠款與割地定調為百年國恥，潛台詞就是為了恢復霸權地位。他批評，滿清實質上是從關外進入、欺壓漢人的殖民政權，透過血腥鎮壓與「留髮不留頭」的奴化政策統治漢人，對當時的漢人而言，滿清受挫反而是種解放，而不是恥辱，他還嗆聲鄭麗文要把台灣人變成中國人的想法簡直是中邪。曹興誠引述史料，鴉片戰爭與義和團運動期間，許多漢人對清軍潰敗大聲喝采，甚至協助英軍翻譯、補給，並組成「華勇營」參與作戰，顯示當時百姓對滿清政權沒有忠誠度。他痛批中共是以滿清繼承者自居，利用中華民族一詞模糊滿漢之別，掩蓋認賊作父的行徑，藉此混淆「滿清帝國」、「中華民國」與「中華人民共和國」的本質，讓人誤以為這三者是一脈相承的國家，中共只是利用這種歷史錯覺合理化對領土的主張。針對中共對台灣的主權論述，曹興誠解析潛台詞是「台灣曾是滿清殖民地，而中共是滿清繼承人，所以台灣是中共的」，這種邏輯在他看來是侮辱所有漢人智商，中共一邊認滿清為父，一邊罵不肯歸順的台灣人數典忘祖，呼籲台灣社會應看穿這種洗刷國恥背後的無恥邏輯。