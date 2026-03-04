我是廣告 請繼續往下閱讀

美國、以色列2月28日對伊朗進行攻擊，伊朗隨即對周邊中東國家進行反擊，讓中東地區航班大亂。今（4）日傍晚阿聯酋航空在戰後首架，從杜拜出發抵台的客機降落桃機，一共有501名旅客，超過半數為我國籍旅客。交通部觀光署副署長前往接機關懷滯留情況；截至目前仍有183名旅客滯留杜拜機場。杜拜機場今日開放部分航班，阿聯酋航空從杜拜出發的EK366航班在下午4點左右降落桃機；該航班共501名旅客，其中275名為台灣旅客，包含兩家旅行社共3團、96名團客，以及其他臺灣乘客179人，均已平安返抵國門。黃荷婷在旅客下機時於機門逐一致意，並致贈象徵平安祝福的平安酥，並詢問旅客在杜拜滯留期間的情形，了解是否有需要政府進一步協助的地方。隨團返台的旅行社領隊表示，旅客在杜拜滯留期間最關心的就是何時能夠順利返台，當得知航班復航、即將返台時，大家都感到相當安心，也期待能早日回到家人身邊。旅客在杜拜期間整體安置情形良好，相關單位與旅行社均協助安排住宿與行程調整，旅客情緒大致穩定，也有旅客表示在當地獲得妥善照顧。目前杜拜機場已逐步恢復航班營運；截至今（4）日最新掌握情形，仍滯留杜拜的團客尚有8團、183人。交通部指出，行政院院長卓榮泰已指示外交部與交通部持續掌握尚未返台國人狀況，並積極協助旅客順利返國，確保國人安全。在旅客滯留期間，政府也持續透過旅行社及外交管道了解旅客情形，即時關懷並掌握航班安排進度。另，有關自由行滯留國人，外交部表示，國人如有需要可聯繫 臺灣駐杜拜辦事處：電話：971-4-3977888電子郵件：dxb@mofa.gov.tw政府將持續關注相關情形，並與相關單位保持聯繫，協助國人平安返台。