新北通勤族看過來！備受期待的捷運五股泰山線（五泰輕軌）取得重大突破 。新北市捷運局表示，今（4）日環境部環評委員會正式通過該案的環境影響評估審查，宣告環評法定程序圓滿達成，為這條串聯新北核心地帶的交通動脈打下最強心針 。
五泰輕軌路線圖與 14 座站點一覽
根據最新規劃，捷運五股泰山線全長約 11.64 公里，全線將設置 14 座車站 。從輕軌路線圖來看，這條路線將從三重起跑，橫跨蘆洲、五股至泰山，重點在於串接既有的捷運路網（如蘆洲線、環狀線等），大幅提升大漢溪北地區的交通便利性 。
• 全長：11.64 公里。
• 總站數：共 14 座車站 。
• 經費：513.96億元
• 涵蓋區域：行經三重、蘆洲、五股及泰山，串聯大漢溪北重要發展廊帶 。
• 轉乘點：路線起點為 F01 站（三重），終點為 F14 站，將銜接現有的捷運路網，提升轉乘便利性。
最新進度：環評通過，待中央核定即動工
關於大家最關心的進度，捷運局長李政安表示，五泰輕軌自 2025 年起歷經多次現地勘查與專案小組會議，終於在 2026 年 3 月順利通過大會審議 。目前捷運五股泰山線的「綜合規劃報告」已於 2025 年 12 月第四次提送交通部審議，目前地方萬事俱備，正積極爭取中央核定，一旦行政院正式拍板，就能進入實質動工階段 。
預計完工時間：核定後 7 年通車
至於最重要的完工時間，新北捷運局預估在行政院核定報告後，約需 7 年時間完成建設 。為了縮短前期作業，相關的都市計畫變更已在 2025 年陸續辦理座談會，加速行政流程 。未來完工後，五泰輕軌將不僅是通勤工具，更將帶動沿線土地整體開發，翻轉五股、泰山地區的都市面貌 。
資料來源：新北市捷運局
