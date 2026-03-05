桃園民眾快儲水！台灣自來水公司公告，桃園市大溪區、中壢區、平鎮區今（5）日將實施停水作業，其中大溪區部分地區將從凌晨2時起停水4小時，中壢區部分地區要從上午10時起停水6小時，平鎮區復旦里、復興里則從上午9時起停水7小時，部分地區將受減壓影響，建議影響區域民眾儘早儲水以備不時之需，停水期間記得關閉抽水設備。
◼︎桃園市3/5停水範圍一次看
🕦停水時間：3月5日凌晨2時至清晨6時（共4小時）
📌停水原因：慈湖小區管網封閉調查。
📍停水影響區域
大溪區：一心里、田心里、福仁里、興和里。
🕦停水時間：3月5日上午10時至下午16時（共6小時）
📌停水原因：為全面提升高鐵環溪月桃區域居民用水品質及強化區域供水之穩定度，辦理管網封閉調查作業。
📍停水影響區域
中壢區：芝芭里（部份）、洽溪里／月桃路、永園路、永園路一段、永裕路、環溪三街、環溪二街、環溪四街、領航北路一段沿線路段含其巷弄。
📍降壓影響區域
中壢區、大園區：洽溪里、月眉里、溪海里、和平里／月德路、月桃路、月桃路一段、月眉一路、月眉三路、月眉二路、月眉五路、月眉路三段、月眉路二段、柴梳崙路、民溪三路、環保路、聖德路一段、聖德路二段、聖溪一路、聖溪三路、聖溪二路、柴梳崙路、聖德北路沿線路段含其巷弄。
🕦停水時間：3月5日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：配合桃園市政府重大民生污水工程，本公司辦理114年中壢污水管線遷移工程停水施工作業。
📍停水影響區域
平鎮區：復旦里、復興里、廣德街、復興街、文化街、民族路二段、育達路二段。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，用戶應於停水前至少6小時完成儲水準備，並於停水期間關閉抽水設備電源，以降低意外與火災風險。恢復供水後，建議全面開啟水龍頭排氣，確保管線順利通水。位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的住戶，水壓回穩時間可能較長，屬正常現象。如復水後仍無來水情形，可即刻聯繫自來水公司，由專人協助處理。
資料來源：台灣自來水公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
🕦停水時間：3月5日凌晨2時至清晨6時（共4小時）
📌停水原因：慈湖小區管網封閉調查。
📍停水影響區域
大溪區：一心里、田心里、福仁里、興和里。
📌停水原因：為全面提升高鐵環溪月桃區域居民用水品質及強化區域供水之穩定度，辦理管網封閉調查作業。
📍停水影響區域
中壢區：芝芭里（部份）、洽溪里／月桃路、永園路、永園路一段、永裕路、環溪三街、環溪二街、環溪四街、領航北路一段沿線路段含其巷弄。
📍降壓影響區域
中壢區、大園區：洽溪里、月眉里、溪海里、和平里／月德路、月桃路、月桃路一段、月眉一路、月眉三路、月眉二路、月眉五路、月眉路三段、月眉路二段、柴梳崙路、民溪三路、環保路、聖德路一段、聖德路二段、聖溪一路、聖溪三路、聖溪二路、柴梳崙路、聖德北路沿線路段含其巷弄。
📌停水原因：配合桃園市政府重大民生污水工程，本公司辦理114年中壢污水管線遷移工程停水施工作業。
📍停水影響區域
平鎮區：復旦里、復興里、廣德街、復興街、文化街、民族路二段、育達路二段。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，用戶應於停水前至少6小時完成儲水準備，並於停水期間關閉抽水設備電源，以降低意外與火災風險。恢復供水後，建議全面開啟水龍頭排氣，確保管線順利通水。位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的住戶，水壓回穩時間可能較長，屬正常現象。如復水後仍無來水情形，可即刻聯繫自來水公司，由專人協助處理。
資料來源：台灣自來水公司