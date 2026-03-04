我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院上月函送行政院《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》以及《立法院組織法》修正案，行政院發言人李慧芝今（4）日表示，這三部法律的修法內容，嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，因此行政院長卓榮泰已基於《憲法》賦予行政院長的副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法民主原則及權力分立原則。李慧芝指出，其中《黨產條例》修法推翻司法院大法官已經做成的合憲解釋、試圖為特定個案解套，這不只影響個案，更動搖司法與法治基礎。而《衛星廣播電視法》修法，則是無視頻位資源的稀缺性，對於新聞頻道創造不合理的差別待遇，侵害系統經營者、其他頻道業者之營業自由及ㄧ般民眾之通訊傳播自由，更違反憲法權力分立、信賴保護、誠實信用及平等原則。至於《立法院組織法》修法，可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞，未來詐領助理費更難受到貪污罪制裁；且本次修法過程，違反公開透明與討論原則，不符憲法民主原則；此外，本案增加政府財政負擔，卻未依法具體指明彌補資金來源，也違反憲法法治國原則。李慧芝強調，行政院尊重立法院職權，但當修法已嚴重悖離憲政秩序與民主原則時，行政院作為憲政機關，本於憲法有責任把關。這次不副署，正是為了守護憲政制度，守住法治也守住人民的權利。