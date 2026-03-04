我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《宇宙啦啦隊》全體成員誠意滿滿，親自為粉絲簽名，許多人排隊3小時不散場。（圖／緯來提供）

▲《宇宙啦啦隊》MC銀赫看到製作人B2拍攝的現場盛況照片後驚呼「太瘋狂了！」，對粉絲的熱情既驚訝又感動，也期待未來能與大家有更多互動。（圖／緯來提供）

▲《宇宙啦啦隊》首賣週邊開紅盤，不僅刷新粉絲熱情紀錄，也再次證明節目未播先爆的高人氣。接下來的週邊活動與簽名會備受粉絲期待。（圖／緯來提供）

緯來原創節目《宇宙啦啦隊》本週六即將正式開播，尚未播出便已掀起熱潮，官方今（4）日首度開賣節目週邊，現場瞬間湧入大批粉絲，不少商品即刻秒殺，人氣爆棚。《宇宙啦啦隊》全體成員誠意滿滿，親自為粉絲簽名，許多人排隊3小時不散場，POS機（類似收銀機）短短半小時內因交易量過大當場當機，工作人員緊急改以現金應對，仍難擋粉絲搶購熱情。原訂僅安排一輪的簽名會，因粉絲加購週邊、簽名需求不斷，活動一路延長至3小時仍未結束，粉絲最早從前一天傍晚5點就開始排隊，總到場人數逼近600人，為維持秩序，現場不接受粉絲送禮，支持者改以手寫信件表達心意，場面溫馨又熱烈。粉絲最遠的支持者特地從香港飛來，台灣本島最遠則來自屏東，展現節目驚人的跨區吸引力，雖然簽名會因晚間演唱會行程而不得不中斷，工作人員也承諾未來將規劃更多簽名活動，讓粉絲有更多近距離接觸偶像的機會。緯來電視網與天空娛樂攜手打造的大型選秀實境節目《宇宙啦啦隊》，由金牌製作人B2（陳彥銘）領軍，邀請Super Junior成員銀赫擔任主持人，歷經9個月籌備，從800人中選出28位女孩赴韓特訓，旨在打造具國際視野的啦啦隊新星。《宇宙啦啦隊》將於3月7日起每週六晚間9點於緯來綜合台首播，晚間11點同步於台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、Netflix上架；3月8日起每週日晚間8點於華視主頻播出，晚間9點於緯來體育台、晚間10點於中華電信Hami Video播映；3月11日起每週三於宇宙啦啦隊YouTube官方頻道播出。