嘉義市北港路今（4日）中午驚傳死亡車禍，一名56歲孫姓女子騎乘機車行經交流道附近時，疑從路邊停放的賓士轎車與同向行駛的聯結車之間穿越，過程中不慎發生碰撞後倒地，隨即遭聯結車後方拖掛的子車車輪輾壓，當場傷重身亡，現場畫面相當驚悚。警方已介入調查，詳細事故原因仍待進一步釐清。據了解，事故發生於中午12時21分左右，孫女騎車沿北港路由東往西方向行駛，行經交流道附近路段時，試圖從停在路邊的賓士車與一輛同向行駛的聯結車之間縫隙通過。不料過程中疑似與車輛發生擦撞，女子當場失控倒地，隨即遭聯結車後方拖掛的子車輾過，造成嚴重傷勢，當場死亡。事故發生後，聯結車駕駛、29歲洪姓男子並未在第一時間停留於現場，而是離開事故地點。警方事後通知洪男到案說明，他才得知車輛可能涉及輾壓事故。至於洪男是否涉及肇事逃逸，仍有待警方進一步釐清。此外，當時停放於路邊的賓士車駕駛是否涉及違規停車，或對事故發生有無相關責任，也將一併納入調查。警方表示，整起事故仍在釐清肇事經過及責任歸屬中。