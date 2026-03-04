位於微風廣場二樓的「黑松世界」主題館，不但是民眾探索品牌故事與在地文化的休閒去處，近年來更陸續舉辦各項體驗活動，成為爸媽安排親子時光的好選擇。今年初黑松世界推出《迎春故事季》假日親子活動，主題包括「巫婆阿妮一起迎新年」、「小年獸出任務」、「釣魚遊戲 × 海鮮指南」、「我是超級萬能車大挑戰」，透過一系列寓教於樂的企劃，持續將展覽空間打造為親子同樂的「超好玩教室」。
年節繪本、絹印春聯 陪伴親子過好年
迎接2026年開春，黑松世界延續親子共學的精神，持續舉辦假日親子活動。從一月的「巫婆阿妮一起迎新年」到二月的「小年獸出任務」，孩子們在繪本導讀的帶領下，彷彿進入了神話與魔法的世界，講師將傳統年節文化轉化為生動的冒險故事，並結合年味滿滿的春聯絹印活動，讓大家感受團圓的溫暖與喜悅。館內的新春紅包活動亦獲得熱烈迴響，許多家庭在經典的展牆前拍下全家福，透過分享新年祝福領取限定紅包袋，讓黑松陪伴台灣成長的品牌記憶，在節慶的歡笑聲中傳承給下一代。
展區導入多種語音導覽 參觀體驗全面升級
為提升整體參觀體驗，黑松世界於去年導入中文語音導覽系統，幫助民眾與教學團體能更深入了解展品背後的歷史脈絡，今年也預計於三月中新增英、日文語音導覽，讓來訪的國際旅客與外籍家庭能跨越語言限制，進一步了解黑松的品牌故事。館內亦持續更新展品陳設與互動遊戲，並結合社群平台打卡活動，邀請親子家庭在特設展區內留下合影，打造兼具趣味且互動性的參觀環境。
3/8、3/15免費親子活動 即日起開放報名！
黑松世界舉辦的《迎春故事季》活動自一月開跑以來，吸引眾多家庭參與，延續前兩個月的熱烈回響，三月份黑松世界再次規劃以「環境永續」與「生活應對能力」為主軸的假日親子活動。3月8日率先登場的「釣魚遊戲 × 海鮮指南」，由海湧工作室帶領孩子透過趣味釣魚競賽，認識海洋生態與永續海鮮的概念，從遊戲中學習環境保護的重要性；3月15日的「我是超級萬能車大挑戰」，則由衣服姐姐透過繪本導讀與互動挑戰，引導孩子培養生活自理能力與解決問題的勇氣，在故事與遊戲中建立自信心與成就感。
黑松世界接下來也將持續規劃更多「好玩、好學、好拍」的主題體驗，讓這份屬於台灣人的品牌故事走進民眾的生活日常。《迎春故事季》假日親子活動名額有限，趕快點擊下方連結，即刻預約一場專屬的三月大冒險吧！欲了解更多訊息，請關注「黑松世界」FB粉絲專頁以及「黑松世界」ACCUPASS報名系統。
