▲健保署也將於近期、約3月在千萬國人使用的「健康存摺」App中，推出由Gemini驅動的衛教助理。（圖／記者張乃文攝）

資料中心擴張？Google台灣：還有相關產能未用盡

衛福部健保署聯手Google以大數據建立糖尿病風險預測模型，推出AI衛教助理，將於「健康存摺」免費使用，可預測未來共病發生的風險。而健保署也將於近期、約3月在千萬國人使用的「健康存摺」App中，推出由Gemini驅動的衛教助理。健保署與Google攜手合作啟動「糖尿病風險評估與智能衛教」場域驗證，今（4）日舉行「Google台灣20週年 AI領航智慧健康活動」。驗證過程共計40家診所參與，涵蓋北部7家、中部29家及南部4家院所，並包含都會型與偏鄉型診所，盼能協助患者了解健康狀況及風險分級。石崇良說，利用過去健保的資料庫，針對糖尿病進行比較風險分級，為了變成有用的照顧工具，透過資訊讓每個糖尿病患者了解，未來3至5年內，可能會出現哪些共病。因此也發展了2個東西，包括家醫大平台、讓醫師在看病時，可經過風險分析，掌握患者照顧重點，讓醫師快速進行分級照顧。第2個是進行AI衛教，石崇良指出，將風險分級結果結合衛教資料，並AI化，讓民眾盡快得到健康狀況的摘要、風險分級和衛教資料。石崇良說，目前台灣三高和慢性腎病的患者約500到600萬人，但還有很多可能未被發現，希望可從糖尿病出發，擴及高血壓或高血脂等，讓愈來愈多慢性病納入。針對基層醫療的「大家醫計畫」，健保署在全台2萬間診所導入「糖尿病人工智慧模型」 。健保署以3大專業學會（中華民國糖尿病學會、台灣糖尿病衛教學會、台灣基層糖尿病學會）認證的「糖尿病併發症嚴重程度指數」為基礎開發這套模型，透過分析去識別化的聚合數據，為病患進行風險分級，輔助醫師及早介入治療。對醫師而言， 單一病例的評估時間從20分鐘縮短至25秒，提供醫師判斷的高價值參考。為了讓民眾掌握健康主動權，健保署也將於近期、約3月在千萬國人使用的「健康存摺」App中，推出由Gemini驅動的衛教助理；在使用者明確授權同意的前提下，助理將根據臨床實證提供個人化的健康建議，讓專業醫療支持真正走入民眾的日常生活。健保署長陳亮妤說，目前小規模試辦、蒐集實務回饋、模型指引信、效度達到98%。Google台灣總經理林雅芳提到，20年來Google團隊和台灣一起改寫科技史，將AI從實驗室推向臨床。她表示，目前台灣的人才超過20倍以上的人數成長，也是美國總部以外最大的AI基礎建設研發中心。至於未來資料中心是否會有擴張或投資計劃，林雅芳指出，目前台灣運作還有相關產能尚未完全用盡，現在持續運用彰化資料中心的運作支援目前在台需求，也會持續觀察區域性資源的調動，並視需求有相對應的資源配置及連動。林雅芳表示，先前曾分享，除了這塊地投入，在相關再生能源、包括地熱、水資源等相關規劃，都有很多計畫，希望在台灣相對應的投入都能永續與台灣這塊土地一起成長。