共榮：透過品牌整合與資源共享，促進在地產業共同成長。

共融：串聯文化、旅遊、農業與創意設計，讓不同產業彼此融合。

共好：建立長期合作與互惠機制，讓地方發展與文化傳承並行。

為推動金峰鄉在地產業品牌化與市場拓展，並深化文化與產業的合作機制，臺東縣金峰鄉公所將於 3月6日上午10時在國立臺東生活美學館戶外藝術沙龍舉辦「2026金峰鄉原生藝術國際博覽會商品授權及品牌聯名記者茶會」，透過品牌授權與跨界合作模式，串聯農業、生產、旅遊與文化創意產業，正式揭開博覽會產業合作的序幕。金峰鄉公所表示，「2026金峰鄉原生藝術國際博覽會」不僅是一場藝術展覽，更是一項結合文化、生活與地方產業的長期行動，透過品牌整合與合作平台的建立，期待讓金峰鄉的農特產、部落文化與旅遊服務被更多人看見，並將地方特色轉化為具有辨識度與市場競爭力的品牌價值。本次記者茶會將正式發表品牌授權合作成果，並啟動品牌聯名合作計畫，同時安排原住民族文化儀式「共飲結盟酒」，象徵產業夥伴攜手合作、共創未來的重要時刻。活動也將進行合作意向書簽署儀式，邀集在地農業生產者、觀光業者、體驗服務團隊與文化創作者，共同建立金峰鄉品牌合作網絡。金峰鄉公所指出，此次合作以「共榮、共融、共好」為核心理念：活動現場亦將展示金峰鄉特色農特產品與文化創意商品，包括小米、紅藜等具有文化象徵意義的作物延伸商品，以及結合部落生活美學的設計作品，呈現「原生文化 × 當代生活」的多元面貌。金峰鄉公所強調，藝術不只存在於展場之中，更應走進生活、走進市場、走進旅程，3月6日，讓我們從一杯結盟酒開始，為2026金峰鄉原生藝術國際博覽會揭開序幕，也為金峰鄉的下一段發展篇章，共同舉杯。時間：115年3月6日（五）10:00–12:00地點：國立臺東生活美學館 戶外藝術沙龍（臺東市大同路254號）指導單位：金峰鄉鄉民代表會主辦單位：臺東縣金峰鄉公所