美中競爭局勢本已緩和，但美國與以色列聯手斬首伊朗最高領袖哈米尼，還造成中國公民喪生，引發北京強烈譴責。外媒披露，中國正考慮取消習近平與川普的「川習會」。
紐約時報報導，在哈米尼遭美國、以色列擊殺之前，美國剛俘虜委內瑞拉前總統馬杜洛，這兩人都是中國的親密盟友，展現了美國針對北京長期經營的夥伴國家所展現的武力威懾，也是對中國全球戰略的強力打擊。對北京而言，問題在該多大程度捍衛其在中東最親密的外交夥伴伊朗，而不損害自身利益或惡化與美關係。
一名中國公民在德黑蘭喪生，北京緊急撤離數千名僑民。中國外交部長王毅譴責美以暗殺他國領導人，承諾德黑蘭主權與安全。而中國是全球最大的能源進口國，但伊朗威脅要「縱火燒毀」任何經過荷姆茲海峽的船隻，該水道承載了全球五分之一的石油運輸，一旦受阻將推高油價並衝擊中國經濟。
報導稱，川普與習近平預計在3月31日至4月2日在北京舉行瘋會，中方稱雙方正就細節談判，「中國仍可能考慮取消或推遲會面，以表達對華盛頓武力對付伊朗的不滿。」
前美國國家安全委員會官員格維茨（Julian Gewirtz）表示，儘管辭令強硬，但北京有強烈動機與美國保持穩定關係。中國希望華盛頓同意延長貿易休戰、減少對台灣的支持，並放寬技術出口限制。
對中國來說推遲峰會也有代價，川普已展現避免與北京對抗的意願，其政府近期推遲了對台軍售案，並放寬了先進晶片對華銷售限制，美國最高法院近期也推翻川普對等關稅，若放棄川習會，可能會喪失這些優勢。
中國與阿聯、沙烏地阿拉伯等受到伊朗攻擊的國家有經濟聯繫，且中國僅與北韓有正式盟約，與「好麻吉」委內瑞拉、伊朗都只是戰略層面的夥伴關係。
分析人士喬·韋伯斯特（Joe Webster）指出，習近平對於外部關係是非常理智且現實的，不會因情感而行事。因此，北京可能會繼續口頭支持德黑蘭，同時辯稱美國是全球最大的動盪來源。
