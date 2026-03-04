我是廣告 請繼續往下閱讀

酷澎今日說明，此酷澎韓國前員工引發的個資事件中曾受影響的備援金鑰是用於「備援的帳號驗證服務」，與資料庫並無直接關連。

酷澎強調，台灣與韓國顧客的資料一直為分開儲存有區隔。

酷澎韓國去年發生個資外洩事件，但酷澎台灣卻曾表示，未涉我國使用者個資，結果卻有逾20萬我國用戶資料外洩，數發部數產署日前率隊實地檢查發現缺失，數位發展部部長林宜敬表示，希望所有電商都能改善個資保護。對此，酷澎今（4）日回應，個資事件受影響的與資料庫並無直接關聯。去年酷澎韓國發生個資外洩事件，酷澎台灣當時說沒有台灣用戶個資有外洩現象，然而，第三方資安公司調查後，卻發現有20萬筆台灣用戶個資外流。數產署2月底時邀法律、資安專家學者、刑事警察局及國家資通安全研究院組成行政調查小組，做實地個資行政檢查。數產署署長林俊秀說，檢查發現有缺失包含離職員工持有備援金鑰、韓國與台灣資料庫沒有區隔。不只酷澎，數產署每年都會針對20多家電商行政檢查，過往也有裁罰紀錄。林宜敬指出，個資保護重點不是裁罰，而是希望電商改善個資防護，最近發現很多個資外洩的來源是來自於內部人員，因此政府會給電商一些壓力並且會給予協助幫助，提升資安韌性。對此，